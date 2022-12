Ma semaine d’observation de l’info (11 décembre 2022)

Dimanche 4 décembre 2022

Ça se passe près de Toulouse, dans un petit vil­lage nom­mé Beaumont-sur-Lèze. Depuis sep­tembre, le maire divers droite Olivier Carté, demande au per­son­nel de la can­tine muni­ci­pale de mélan­ger la viande avec les accom­pa­gne­ments. Le but étant de mélan­ger les pro­téines et les autres ali­ments dans chaque plat.

Oui, mais.… les jours où il y a du porc ? Et bien c’est pareil ! Et c’est ce qui créée scandale.

Pendant trois mois, un groupe de parents d’élèves a ten­té de régler cette « situa­tion inad­mis­sible ». Le sujet a été remis sur la table lors d’un conseil muni­ci­pal. L’ambiance est deve­nue délé­tère dans la com­mune de 1 500 âmes, selon plu­sieurs témoi­gnages. Le père d’une élève musul­mane, pré­oc­cu­pé par la situa­tion, a même reti­ré son enfant de l’école pour l’inscrire dans une com­mune voisine…

Lundi 5 décembre 2022

Alors que la pre­mière ministre Élisabeth Borne a pré­sen­té ses dif­fé­rents plans pour affron­ter les pics de consom­ma­tion d’éner­gie, RTE pré­vient les pos­ses­seurs de voi­tures élec­triques qu’ils vont peut-être devoir faire des efforts dans cer­taines condi­tions. Le ges­tion­naire du réseau élec­trique fran­çais a en effet édi­té un petit recueil d’une cen­taine de pages pour expli­quer la situa­tion pen­dant l’hi­ver 2022–2023. On peut y lire : « L’usage des bornes de véhi­cule élec­trique pré­sentes dans les par­kings d’im­meubles ter­tiaires pour­raient être res­treint à une uti­li­sa­tion d’ur­gence entre 8 heures et 13 heures, et entre 18 heures et 20 heures. En effet, compte tenu du pré­avis de trois jours pré­vu pour la cou­leur des jours Écowatt, les besoins devraient être limi­tés — les véhi­cules auront pu être rechar­gés la nuit pré­cé­dente — ».

Rappelons qu’en cas de jour Écowatt rouge, les pro­prié­taires de véhi­cules élec­triques dont la recharge n’est pas pilo­tée auto­ma­ti­que­ment en heures creuses sont invi­tés à rechar­ger leur véhi­cule après 20 heures ou les jours pré­cé­dents ou suivants.

En Macronie, on veut lut­ter contre la pol­lu­tion au CO 2 . Alors on sub­ven­tionne des voi­tures élec­triques pour les riches et on inter­dit aux voi­tures des plus pauvres d’en­trer dans les villes.

Et en même temps, on sabote l’in­dus­trie nucléaire, qui n’é­met pas de CO 2 , mais qui ne plaît pas aux écologistes.

Et en même temps tou­jours, comme il n’y a plus assez d’élec­tri­ci­té four­nie, on demande aux pro­prié­taires de voi­tures élec­triques de moins les recharger.

Et en même temps encore, on réac­tive les cen­trales à char­bon, mais cela pro­duit du CO 2 ..

Ça se passe en 2022, en Macronie.

Mardi 6 décembre 2022

On aura tout vu en Macronie !

Ça se passe dans une école mater­nelle, bap­ti­sée Charles Hermite, brillant mathé­ma­ti­cien du XIXe siècle, située dans le XVIIIe arrondissement.

Les fonc­tion­naires de la police muni­ci­pale se sont vu confier une drôle de tâche depuis quelques semaines. En effet, ils sont char­gés d’es­cor­ter parents et enfants sur le che­min des éco­liers. La rai­son ? Ce n’est pas les pro­blèmes de cir­cu­la­tion ni l’a­bon­dance de trot­ti­nettes sur les trot­toirs, mais l’ar­ri­vée en masse de nom­breux consom­ma­teurs (et dea­lers!!!) de crack. Ils seraient 30 à 40 à sta­tion­ner régu­liè­re­ment près de l’é­cole dans une allée « dif­fi­cile d’ac­cès pour les forces de l’ordre », qui — on le sait — ne sont pas capables de se faire res­pec­ter sans craindre l’IGPN. Alors, on leur demande de ser­vir de cha­pe­ron aux éco­liers, c’est beau­coup moins risqué.

Quand aux camés et leurs ven­deurs, eux, ils vont très bien, merci !

Ça se passe en 2022, en Macronie.

Mercredi 7 décembre

On se sou­vient la semaine der­nière de la casse infli­gée à la capi­tale belge par les « sup­por­teurs » magh­ré­bins, essen­tiel­le­ment maro­cains, mais pas que…

Alors qu’à Paris les hordes magh­ré­bines enva­his­saient les Champs Élysées, dans nos dépar­te­ments du sud, l’am­biance n’é­tait pas triste non plus !

C’est ain­si qu’à Nice, la soi­rée a com­men­cé, avec le blo­cage du Village de Noël, place Masséna, et le caillas­sage du tram­way accom­pa­gné de jets de feux d’ar­ti­fice et de fumi­gènes. En consé­quence de quoi, la ligne 1 de celui-ci a été pure­ment et sim­ple­ment suspendue.

Peu de temps après, d’autres débor­de­ments se sont pro­duits à Nice-Ouest, dans le répu­té quar­tier des Moulins qui s’est « embra­sé », « de nom­breux feux d’artifices ayant été tirés depuis le coup de sif­flet final » du match de foot­ball. Ces tirs de mor­tiers ont été enten­dus et fil­més par plu­sieurs habi­tants des col­lines niçoises,

Le dépu­té LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, notait le soir-même sur les réseaux sociaux : « Sommes-nous encore en France ? Tramway blo­qué et caillas­sé, poli­ciers atta­qués et voi­tures brû­lées, voi­là le résul­tat de la vic­toire du Maroc dans les rues de Nice ! ». « Tolérance zéro face à ces délin­quants qui défient nos lois ! »

Dans le dépar­te­ment voi­sin du Var, même son de cloche, dans le sec­teur de Fréjus-Saint Raphaël. Face à de nou­veaux tirs de mor­tiers d’artifice, des jets de pierres et des fumi­gènes, la police a de nou­veau dû inter­ve­nir dans le quar­tier de la Gabelle.

Le pré­sident de l’agglomération de com­mune de Fréjus (Var), Frédéric Masquelier (Les Républicains, LR), a annon­cé mer­cre­di 7 décembre la sus­pen­sion des sub­ven­tions à ce quar­tier de la ville bien connu lui aus­si, comme le sont « Les Moulins » à Nice !

Jeudi 8 décembre 2022

Je l’ai déjà dit et écrit plu­sieurs fois : si la montre d’un dépu­té RN indique qu’il est midi, ceux de la NUPES doivent se dépê­cher de mettre la leur sur 14 ou 15 heures, his­toire de bien mon­trer qu’il n’y a pas de col­lu­sion avec l’eSStrème drouate !

Ce pré­am­bule étant fait, Mélenchon et consorts nous en ont encore fait une magni­fique démons­tra­tion cette semaine.

Au départ, une pro­po­si­tion de LFI sur la réin­té­gra­tion des soi­gnants non vac­ci­nés contre le Covid. Proposition que le RN entend éga­le­ment remettre à l’ordre du jour.

Mais le dépu­té insou­mis Manuel Bompard a assu­ré ce 7 décembre qu’il n’y avait « pas d’ac­cord » entre les deux partis.

Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon, ancien can­di­dat insou­mis à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle, a tenu à cla­ri­fier la situa­tion. « Le groupe LFI retire son texte usur­pé par le RN. La fron­tière est claire. La Macronie et le RN votent ensemble contre les loca­taires et pour l’insécurité. La fron­tière est floue à droite », a‑t-il précisé.

Autrement dit : si le RN est pour la réin­té­gra­tion des soi­gnants, la NUPES se doit d’être contre ! On appelle ça de la démo­cra­tie… chez la gauche la plus bête du monde.

Vendredi 9 décembre 2022

L’art est en prin­cipe syno­nyme de beau­té, ou en tous cas devrait l’être. C’est cer­tai­ne­ment pour cela que les éco­lo-ter­ro­ristes, après s’être déchaî­nés sur des tableaux dans des musées, s’en sont cette fois pris à une autre sym­bole artis­tique : la Scala de Milan.

Ils ont une fois de plus asper­gé de pein­ture l’en­trée du célèbre opé­ra mila­nais. Une opé­ra­tion effec­tuée soi-disant pour aler­ter l’o­pi­nion publique sur le… chan­ge­ment cli­ma­tique. C’est vrai que l’o­pi­nion publique n’en entend jamais parler !

Les cinq mili­tants du mou­ve­ment Dernière Génération sont inter­ve­nus à l’aube, alors que le célèbre opé­ra se pré­pa­rait en vue de la soi­rée de gala pré­vue pour l’ou­ver­ture de la sai­son avec la pre­mière de « Boris Godounov ». Le chef du gou­ver­ne­ment Giorgia Meloni, le pré­sident de la République Sergio Mattarella et la pré­si­dente de la Commission euro­péenne Ursula von der Leyen figu­raient par­mi les nom­breuses per­son­na­li­tés atten­dues ce soir-là.

Deux per­sonnes ont alors déployé des ban­de­roles sur les­quelles on pou­vait lire « Dernière géné­ra­tion – Non au gaz et non au char­bon ».

Ils ont ensuite déci­dé d’as­per­ger La Scala avec de la pein­ture pour, disent-ils, deman­der aux hommes et femmes poli­tiques qui assis­te­ront à la repré­sen­ta­tion d’ar­rê­ter de faire la poli­tique de l’au­truche et d’in­ter­ve­nir pour sau­ver la popu­la­tion. Des jets de pein­ture rose vif, bleu élec­trique et tur­quoise qui ont sur­tout écla­bous­sé le trot­toir. Les mili­tants ont été inter­pel­lés. Une équipe de net­toyage de La Scala a ensuite net­toyé le bâti­ment au jet d’eau.

Pour les éco­lo-ter­ro­ristes, « la situa­tion éco­no­mique et envi­ron­ne­men­tale s’ag­grave de jour en jour », ils dénoncent « la situa­tion tra­gique du peuple ita­lien, affec­té par le cata­clysme d’Ischia et tra­hi par l’in­dif­fé­rence du gou­ver­ne­ment ». Un glis­se­ment de ter­rain, pro­vo­qué par de très fortes pluies le 26 novembre sur l’île d’Ischia, a fait 12 morts.

Samedi 10 décembre 2022

Tiers-mon­di­sa­tion de la France, et ça conti­nue, encore et encore.

On sait l’hô­pi­tal en situa­tion de crise depuis des années, crise qui s’ac­croît len­te­ment mais sûre­ment depuis les poli­tiques de des­truc­tion de celui-ci engen­drées par les der­niers gou­ver­ne­ments qu’a connus la France.

Le rem­pla­ce­ment d’un sys­tème sûr et effi­cace par un sys­tème « à l’a­mé­ri­caine », ou ren­ta­bi­li­té prime sur effi­ca­ci­té, ou le per­son­nel médi­cal a été rem­pla­cé par du per­son­nel admi­nis­tra­tif for­mé au « mana­ge­ment » et donc à la recherche unique du pro­fit, en ont eu raison.

L’épidémie de Covid, liée à l’im­pré­pa­ra­tion des ser­vices hos­pi­ta­liers ont accé­lé­ré les choses, et bien mon­tré les fai­blesses actuelles du système.

Aujourd’hui, viennent s’a­jou­ter d’autres dif­fi­cul­tés : une épi­dé­mie de bron­chio­lite chez les tout-petits, qui n’a pas été aus­si forte depuis 10 ans d’a­près les ser­vices de san­té. Épidémie, d’abord concen­trée sur quelques régions, mais qui cir­cule désor­mais acti­ve­ment dans l’ensemble des régions métro­po­li­taines et au sein de plu­sieurs ter­ri­toires d’Outre-Mer.

Et de sur­croît, la Direction géné­rale de la Santé a adres­sé une alerte, ce mar­di 6 décembre, aux soi­gnants sur la hausse « inha­bi­tuelle » des infec­tions aux strep­to­coques de groupe A. Ces bac­té­ries se tra­duisent fré­quem­ment par des angines mais peuvent débou­cher sur des infec­tions plus graves. La Société Française de Pédiatrie (SFP) et la Société de Pathologie Infectieuse de langue fran­çaise évo­quaient ces der­niers jours le début d’une « crise majeure en pédia­trie ».

Il faut savoir que chez les enfants, une angine avant trois ans est tou­jours virale. Au-delà de trois ans, celle-ci peut deve­nir bac­té­rienne en par­ti­cu­lier à cause des strep­to­coques. Un test rapide per­met de faire immé­dia­te­ment la dif­fé­rence, et c’est alors seule­ment qu’il faut admi­nis­trer des anti­bio­tiques, sinon ils ne servent à rien. Le prin­ci­pal anti­bio­tique uti­li­sé pour les angines à strep­to­coques est l’Amoxicilline, déri­vé de la pénicilline.

Mais voi­là : l’Amoxicilline « fait l’objet de fortes ten­sions d’approvisionnement », rap­porte l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) dans une com­mu­ni­ca­tion offi­cielle. Sont essen­tiel­le­ment concer­nées les formes buvables des­ti­nées aux enfants, sous les noms com­mer­ciaux Augmentin et Clamoxyl. Mais les ver­sions adultes sont éga­le­ment touchées.

Résultat, des consignes ont été pas­sées aux méde­cins et aux phar­ma­ciens pour limi­ter la pres­crip­tion et la déli­vrance aux situa­tions où les anti­bio­tiques sont abso­lu­ment nécessaires.

Encore une fois, l’in­ca­pa­ci­té des gou­ver­ne­ments à pré­voir… Ils ont pré­fé­ré, par pro­fit une fois de plus, délo­ca­li­ser nos usines de médi­ca­ments en Chine ou en Inde (moyen­nant pro­ba­ble­ment de juteuses compensations).

Aujourd’hui des cen­taines d’en­fants sont en dan­ger à cause de cet état d’es­prit mon­dia­liste et égoïste…

Ça se passe en 2022, en Macronie…