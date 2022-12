La désintégration de tout ce qui fait la France

Le dernier fabricant d’armes en France Verney-Caron à Saint-Étienne depuis 1650 a disparu

Il a été rache­té par Cybergun, « Worldwide lea­der in licen­sed repli­cas ». Une entre­prise fran­çaise sécu­laire qui ter­mine dans un pas­tiche en plas­tique à la mode amé­ri­caine ! Tout un pro­gramme. Mais puis­qu’on vous dit que c’est le Progrès.

Verney-Caron s’é­tait posi­tion­né sur le mar­ché de fusils d’as­saut pour l’ar­mée française.

Verney-Carron et le fusil de pré­ci­sion HK416. Cette entre­prise fabri­que­ra t‑elle le fusil de nos tireurs d’élites ?

Finalement c’est l’al­le­mand Heckler & Koch qui a été rete­nu, Verney-Caron n’ayant pas la taille cri­tique décré­tée par Bruxelles. Bravo, vive l’Europe !

La France a aban­don­né un savoir-faire mul­ti­sé­cu­laire qui remonte à la créa­tion de la manu­fac­ture de Saint Étienne par Louis XV. Vive l’Europe !

L’Armée de Terre uti­lise désor­mais des fusils alle­mands Heckler & Koch HK 416 et des pis­to­lets autri­chien Glock 17. Cela valait le coup que nos grands-pères sacri­fient leur vie pen­dant la guerre de 14–18 en patau­geant dans les tranchées.

Le célèbre fusil Lebel, calibre 8 mm

Et c’est pareil pour les munitions .…

Si un conflit éclate, ce sera comme les masques, on passera une commande à l’étranger !

Les pièces de rechange du char Leclerc sont fabri­quées en Chine et les muni­tions en Israël ou au Brésil.

Les sur­vê­te­ments et articles de sport pour l’ar­mée fran­çaise en Tunisie et en Roumanie.

La fabri­ca­tion des pis­to­lets Sig-Sauer SP 2022 pour les forces de l’ordre est faite en Allemagne sous licence Suisse.

Le fabri­cant Manurhin est cédé le 1er août 2018, par déci­sion de la chambre com­mer­ciale du tri­bu­nal de grande ins­tance de Mulhouse, au Groupe de Défense des Émirats Arabes Unis (Emirates Defence Industries Company – EDIC).

Les balles de nos armes mili­taires sont d’origine israé­lienne et bré­si­lienne, plus de fabri­ca­tions de muni­tions en France.

L’organe essen­tiel de la capa­ci­té de pro­jec­tion aéro­na­vale de notre unique porte-avions est une élingue (très, très chère depuis que ce n’est plus les Français qui la fabrique!) de cata­pul­tage qui sombre en mer à chaque décol­lage.

Depuis la vente d’Alsthom à General Electric, ce sont les Américains qui la fabriquent et qui nous en vendent le nombre qu’il leur plait, stop­pant net les décol­lages de nos avions selon leur bon vouloir.

Air France fait effec­tuer une grosse par­tie de ses révi­sions en Angleterre et au Maroc.

Les vête­ments de La Poste et de la SNCF sont eux aus­si fabri­qués en Tunisie ou en Italie via la Roumanie.

Les vête­ments pour le per­son­nel hos­pi­ta­lier en Corée (du sud, quand même) !

La liste n’en finit pas.

L’État demande aux Français d’a­che­ter fran­çais ! De qui se moque t‑on ?

Une chose est sûre, les gogos sont bien fabriqués en France

Les usines tournent à plein. Leur nur­se­rie s’ap­pelle l’ENA et l’un de leurs domaines de pré­di­lec­tion s’ap­pelle l’INSP, Institut National du Service Public. Oui, « natio­nal » du « ser­vice public ». Mais puis­qu’on vous le dit !

Mandrake