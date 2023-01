Pourquoi Macron ne se rend-il pas à Davos ?

L’Allemagne sera repré­sen­tée par une délé­ga­tion de 12 per­sonnes emme­née par son Chancelier Olaf Scholz. La Belgique sera repré­sen­tée, notam­ment, par son roi et sa reine Philippe et Mathilde de Belgique. Chypre sera repré­sen­tée par son Président Nicos Anastasiades, la Colombie par son Président Gustavo Francisco Petro Urrego, de même que le Costa Rica par son Président Rodrigo Chaves Robles, le Congo par son Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Corée (… du sud) envoie pas moins de 10 per­sonnes der­rière son Président Yoon Suk-yeol. La République domi­ni­caine sera repré­sen­tée par son vice-Président Raquel Peña, l’Équateur par son Président Guillermo Lasso Mendoza. L’Espagne envoie son Premier ministre Teresa Ribera de même que la Finlande avec Sanna Marin et la Georgie avec Irakli Garibashvili et encore la Grèce avec Kyriakos Mitsotakis. L’Irak sera repré­sen­té par son Président Abdulatif Rashid, le Kosovo par son Premier ministre Albin Kurti. Le para­dis fis­cal du Liechtenstein sera bien repré­sen­té par son Prince héré­di­taire Alois et son Premier ministre Daniel Risch (ça ne s’in­vente pas), la Lituanie par son Président Gitanas Nausėda, le Luxembourg par son Premier ministre Xavier Bettel, le Prince Albert de Monaco repré­sen­te­ra la prin­ci­pau­té. Le Mozambique envoie son Président Filipe Jacinto Nyusi, le Niger son Président Mohamed Bazoum, le Pakistan seule­ment son Premier ministre Mian Muhammad Shahbaz Sharif. Le Président des Philippines Ferdinand Marcos se déplace avec 10 per­sonnes. La Pologne envoie du lourd avec son Président Mateusz Morawiecki et son Premier ministre Andrzej Duda. Les Pays-Bas, co-fon­da­teurs du Forum de Davos, ne pou­vaient pas faire moins que d’y envoyer leur reine Máxima, épouse du roi Guillaume-Alexandre, et le Premier ministre Mark Rutte à la tête d’une délé­ga­tion de 8 per­sonnes. Petit pays, mais grande influence. Le Qatar envoie un membre de la famille royale Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. La Macédoine (… du nord) sera repré­sen­tée par son Président Stevo Pendarovski, de même que la Serbie par son Président Aleksandar Vučić. La Slovaquie par son Premier ministre Eduard Heger tan­dis que l’Afrique du Sud y envoie son Président Cyril M. Ramaphosa. La Présidente de la Tanzanie Samia Suluhu Hassan repré­sen­te­ra son pays. Une autre femme repré­sen­te­ra son pays, Najla Bouden, chef du gou­ver­ne­ment de Tunisie, pour ne pas avoir à écrire Première ministre. La Thaïlande n’y envoie que son Vice-pre­mier ministre Anutin Charnvirakul et le Vietnam son Premier ministre Le Minh Khai. La Zambie et le Zimbabwe envoient tous deux leur Président, Frederick Shava et Mthuli Ncube.

La Suisse, pays d’ac­cueil, ne pou­vait pas faire moins que d’être repré­sen­tée par le Président de la confé­dé­ra­tion hel­vète Alain Berset.

L’Europe de Bruxelles avec un groupe de 15 per­sonnes sera mas­si­ve­ment repré­sen­tée der­rière Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne.

Les États-Unis envoient 20 per­sonnes, la délé­ga­tion la plus impor­tante, mais sans Joe Biden. Bizarre aus­si que la Russie ne soit pas pré­sente. Même en « visio » comme en 2021. Poutine aurait-il refu­sé l’invitation ?

Et la France ? Pas de Président ! Pas de Premier ministre !

La France envoie une délé­ga­tion de 7 per­sonnes, emme­née par le cala­mi­teux ministre de l’Économie Bruno Lemaire. Celui qui avait annon­cé l’ef­fon­dre­ment éco­no­mique de la Russie, s’é­tait sim­ple­ment trom­pé de pays : il aurait dû annon­cer l’ef­fon­dre­ment éco­no­mique de la France.

Macron est-il en froid avec Klaus Schwab ?

Ou bien alors Klaus Schwab est-il en froid avec son ami Macron ?

Georges Gourdin

