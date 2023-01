Enfumage à tous les étages

[ … ]

À l’heure actuelle, les batteries équipant les véhicules sont très lourdes, très coûteuses et bourrées de métaux rares.

Dans celle de la Tesla Model S, par exemple, la plus per­for­mante du mar­ché, on trouve pas moins de 16 kg de nickel. Or, le nickel est plu­tôt rare sur notre Terre. Ce qui fait dire au patron de Tesla France que « le gou­let d’étranglement de la tran­si­tion éner­gé­tique se fera sur le nickel » (Les Échos du 6/​10/​2019).

Il sait par­fai­te­ment que le nickel est très dif­fi­cile à trou­ver. Il faut aller le cher­cher en Indonésie ou en Nouvelle Calédonie et son extrac­tion est une vraie galère car on ne le trouve jamais à l’état pur. Dans les mine­rais, il n’existe qu’en très faible pro­por­tion. Par consé­quent, il faut creu­ser et creu­ser encore, broyer, cri­bler, hydro­cy­clo­ner pour un résul­tat tout juste à la hau­teur des besoins. Or tout cela entraine de colos­sales mon­tagnes de rési­dus que l’on déverse la plu­part du temps dans la mer ! Mais qu’importe la bio­di­ver­si­té pour les Khmers verts qui ne jurent que par la « mobi­li­té verte », laquelle n’a pas de prix pour eux.

S’il n’y avait que le nickel en jeu mais il y a aus­si le lithium. Il en faut 15 kg par bat­te­rie (tou­jours pour la Tesla Model S). Celui-ci pro­vient des hauts pla­teaux des Andes. Pour l’extraire, on pompe sous les salars (lacs salés assé­chés) ce qui entraîne une migra­tion de l’eau douce vers les pro­fon­deurs. Une « catas­trophe éco­lo­gique » selon les autoch­tones qui souffrent déjà du manque d’eau.

Et puis, il y a le cobalt – 10 kg par bat­te­rie – qu’on va cher­cher au Congo. Et là, on touche au tra­vail des enfants qui creusent à mains nues dans des mines arti­sa­nales pour seule­ment 2 dol­lars par jour (Les Échos du 23/​09/​2020). Ça gêne un peu aux entour­nures nos construc­teurs qui, néan­moins, veulent à tout prix rat­tra­per la Chine déjà cham­pionne du monde dans ce sec­teur. Alors, le tra­vail des enfants, ça reste un détail.

Pour cou­ron­ner le tout, les bat­te­ries étant ter­ri­ble­ment lourdes (1÷4 du poids de la Tesla Model S), il faut allé­ger au maxi­mum le véhi­cule. On fait donc des car­ros­se­ries en alu­mi­nium dont l’extraction génère ces ter­ribles boues rouges – déchets inso­lubles issus du trai­te­ment de l’alumine avec de la soude et qui sont com­po­sées de plu­sieurs métaux lourds tels que l’arsenic, le fer, le mer­cure, la silice et le titane –, que l’on déverse aus­si dans la mer au mépris des ques­tions d’environnement, comme à Gardane, dans les Bouches-du-Rhône.

[ … ]

Voilà ce qu’est le déve­lop­pe­ment « durable » selon nos écologistes.

Un dogme qui ne laisse aucune place à la raison.

Charles ANDRÉ