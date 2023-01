La MAIF nous prend-elle pour des naïfs ?

Ainsi, la vignette MAIF col­lée sur le pare-brise ne sera pas qu’une cou­leur verte mais bien com­pa­tible avec le vert ambiant sau­veur de la pla­nète. L’assuré qui roule au die­sel et fume sa clope est un vrai mili­tant.

Petit retour en arrière sur l’his­to­rique de ce qui fut une mutuelle bar­dée de bons sen­ti­ments.

• 1921, créa­tion du Code de la route.

• 1934, Fontenay-le-Comte, café des Marronniers, 156 ins­ti­tu­teurs se réunissent et fondent la mutuelle d’as­su­rance. Un col­lec­tif d’ins­ti­tu­teurs dont on sait le sérieux, dans la vie comme au volant. Les hus­sards noirs de la République vont pou­voir assu­rer leurs pre­miers tacots pour pas cher.

Les grands prin­cipes de ces anciens étaient : indé­pen­dance vis-à-vis des grands groupes finan­ciers.

Mais ça, c’était avant !

Aujourd’hui, ce petit entre-soi de gens sérieux est deve­nu une usine à gaz aux acti­vi­tés ten­ta­cu­laires. Produits finan­ciers, capi­tal immobilier…

Solidarité entre adhérents

En tant qu’entreprise mutua­liste, la MAIF repose sur le prin­cipe du pro­fit col­lec­tif : redis­tri­bu­tion des béné­fices par la ris­tourne. Autrement-dit, à la fin de l’an­née, les ins­ti­tu­teurs se voyaient rem­bour­ser une par­tie de leur coti­sa­tion. Mais ça, c’é­tait avant le drame du 18 mars 1976 : une Traction coute 3 mil­liards à la MAIF.

Une voi­ture blo­quée sur la voie, un train qui déraille, tombe dans un canal, un ouvrage d’art esquinté…

Fort heu­reu­se­ment, on apprend à cette occa­sion que cette mutuelle d’as­su­rance est elle-même réas­su­rée à un plus grand groupe. Ouf ! Les petits maîtres d’é­cole ne sup­por­te­ront pas seuls la fac­ture his­to­rique. Par contre, fin défi­ni­tive de toute forme de ris­tourne à l’a­ve­nir.

Depuis, conseils d’ad­mi­nis­tra­tions les uns après les autres, cette soi-disant mutuelle s’est ouverte à tous vents. N’importe qui peut (par­ti­cu­liers, pro­fes­sion­nels) y assu­rer ses véhi­cules, son mobi­lier, sa san­té, tout, quoi !

Et on apprend par cette note de la MAIF que nous, les gen­tils mutua­listes, allons rever­ser pas moins de 10 mil­lions d’euros !

À Qui ? À la planète !

Cher Conseil d’ad­mi­nis­tra­tion, soit vous rever­sez ces 10 mil­lions d’eu­ros aux ins­ti­tu­teurs, soit vous enle­vez le « I » du sigle MAIF. Merci.

Michel Lebon (*)

(*) Sociétaire abu­sé, depuis 1973 à la MAIF, mais plus pour long­temps. Ceci-dit, allez grat­ter chez la MAAF, MATMUT, GMF, GAN, MGEN, etc., c’est tout kif-kif bour­ri­cot. D’ailleurs, ils sont presque tous regrou­pés à Niort, où ils dînent ensemble à la cantine.

La petite der­nière pour la route, pour ceux qui y croient, his­toire de rire un bon coup :