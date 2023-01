Ma semaine d’observation de l’info (8 janvier 2023)

Dimanche 1er janvier 2023

On se sou­vient l’an der­nier que la déco­ra­tion d’Agnès Buzyn dans l’ordre de la Légion d’Honneur avait sou­le­vé un tol­lé, nombre de Français ne com­pre­nant pas qu’on puisse déco­rer quel­qu’un ayant « géré » la crise du Covid avec autant de dégâts.

Mais Macron, n’ayant pas plus de remords que de honte, réci­dive d’une autre manière cette année, en récom­pen­sant tous les fidèles lèche-bottes qui l’ont entou­ré ces der­nières années. C’est ain­si qu’a­près l’a­voir para­chu­té à la pré­si­dence du Conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de la socié­té du tun­nel du Mont Blanc, Macron pro­meut Christophe Castaner che­va­lier de la Légion d’Honneur.

Richard Ferrand, ex-pré­sident de l’Assemblée natio­nale, mis en exa­men pour l’af­faire des mutuelles de Bretagne, bat­tu aux régio­nales de 2021, et aux légis­la­tives de 2022, reçoit le même lot de conso­la­tion.

François Bayrou, qui décla­rait en 2013 : « On n’ac­cepte pas une déco­ra­tion venant du pou­voir quand on est un homme poli­tique indé­pen­dant », vient lui aus­si d’ac­cep­ter, toute honte bue, la manne macro­nienne en deve­nant offi­cier.

Macron n’est pas ingrat, et d’autres de ses ser­vi­teurs viennent aus­si de rece­voir la pré­cieuse dis­tinc­tion :

L’ex-garde des Sceaux du pre­mier quin­quen­nat, Nicole Belloubet, l’ex-ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, Muriel Pénicaud (Travail) et Frédérique Vidal (Enseignement supé­rieur). Côté « oppo­si­tion », on relève Michèle Alliot-Marie, Nicole Ameline, Pierre Méhaignerie ou encore de la com­mu­niste Marie-George Buffet. Y en aura pour tout l’monde !

Lundi 2 janvier 2023

On pen­sait que les leçons avaient été tirées. Mais non ! Les délires au sujet du Covid conti­nuent à trot­ter dans les têtes molles de nos gou­ver­nants.

La Chine ouvre de nou­veau ses fron­tières, et vu l’é­pi­dé­mie qui sévit là-bas depuis quelques jours (ça c’est les décla­ra­tions offi­cielles!), on peut craindre que l’on retombe dans l’exa­gé­ra­tion des mesures qui vont être prises en France, l’Empire du Milieu ser­vant de nou­veau d’a­li­bi pour relan­cer les res­tric­tions des années pré­cé­dentes.

La pan­dé­mie (si pan­dé­mie il y eut vrai­ment…) est pas­sée, et le Covid fait aujourd’­hui par­tie des mala­dies avec les­quelles il faut vivre, au même titre que la gas­tro ou la grippe sai­son­nière. Mais les gou­ver­ne­ments euro­péens pour­suivent la ligne de conduite édic­tée par le Forum Économique Mondial et son « Great reset ». Un petit contrôle aux fron­tières n’est à nou­veau qu’un pre­mier pas.

N’ayant pas tota­le­ment réus­si à impo­ser le passe sani­taire euro­péen, c’est l’oc­ca­sion de faire une nou­velle ten­ta­tive d’in­tro­duc­tion en France d’un « contrat social »… à la chinoise !

Mardi 3 janvier 2023

Et si on repar­lait de McKinsey ?

L’étau se res­serre en effet autour du cabi­net de conseil et de ses rela­tions très sus­pectes avec le gou­ver­ne­ment. On apprend cette semaine que Charlotte Pasternak, nom­mée direc­trice de la com­mu­ni­ca­tion du cabi­net McKinsey en France en mai 2021, va quit­ter son poste à la fin de l’an­née. Officiellement, elle aurait tout sim­ple­ment déci­dé de quit­ter ses fonc­tions.

Rappelons qu’elle fut une ancienne de Danone (que McKinsey conseille éga­le­ment), et du PMU (dont la DG fut éga­le­ment membre de McKinsey), le monde est petit.

Elle avait récem­ment lan­cé un appel d’offres auprès de plu­sieurs agences pour pro­té­ger la répu­ta­tion, et amé­lio­rer l’i­mage du cabi­net en réac­tion à la divul­ga­tion de son recours à l’op­ti­mi­sa­tion fis­cale. De plus, McKinsey doit affron­ter une nou­velle tem­pête judi­ciaire avec le finan­ce­ment de la cam­pagne d’Emmanuel Macron, nous a appris Lettre A le 25 novembre der­nier.

En France, le cabi­net est accu­sé de favo­ri­tisme et d’avoir tou­ché plu­sieurs mil­lions d’euros de l’État fran­çais qui n’a ces­sé de recou­rir à ses ser­vices. D’ailleurs, en novembre der­nier, il a été révé­lé que ce der­nier a dépen­sé 28 mil­lions en cabi­nets de conseil lors de la pan­dé­mie et que de cette somme, 6,7 mil­lions sont allés tout droit dans les poches de McKinsey.

Il faut dire que cette ten­ta­tive de redo­rer son image inter­vient dans un contexte extrê­me­ment dif­fi­cile pour la mul­ti­na­tio­nale amé­ri­caine secouée par de nom­breux scan­dales en France, aux États-Unis mais aus­si dans d’autres pays du monde, tels que l’Afrique du Sud.

Le départ de Charlotte Pasternak est cer­tai­ne­ment dû à la crise qui secoue le cabi­net de conseil sous le feu des cri­tiques depuis le début de la pan­dé­mie. D’ailleurs, ce 14 décembre, son siège pari­sien a été per­qui­si­tion­né par la jus­tice fran­çaise qui mène une enquête sur ses liens avec la cam­pagne pré­si­den­tielle de Macron en 2017.

Mercredi 4 janvier 2023

Un nou­veau volet des Twitter files a été publié. Le réseau social rache­té par Elon Musk a bien tru­qué le débat sur le Covid, la modé­ra­tion du réseau social ayant été déna­tu­rée à des fins poli­tiques, et cette fois, pen­dant la pan­dé­mie.

C’est la Maison Blanche qui a fait pres­sion pour influen­cer la modé­ra­tion pen­dant le Covid. Les biais idéo­lo­giques des diri­geants du réseau se révèlent éga­le­ment déter­mi­nants.

Le jour­na­liste du media « The Free Press » David Zweig, a publié une nou­velle bor­dée d’in­for­ma­tions dénon­çant la triple mani­pu­la­tion du réseau :

• « cen­su­rant de l’in­for­ma­tion vraie mais qui gênait la poli­tique du gou­ver­ne­ment amé­ri­cain »,

• mais éga­le­ment « dis­cré­di­tant des doc­teurs et autres experts en désac­cord »,

• et enfin « sup­pri­mant des uti­li­sa­teurs ordi­naires, y com­pris cer­tains qui avaient pour­tant par­ta­gé les don­nées mêmes des Centres pour le contrôle et la pré­ven­tion des mala­dies (CDC) ».

Les équipes démo­crates sont accu­sées de « tuer des gens » en lais­sant cir­cu­ler la dés­in­for­ma­tion à pro­pos des effets secon­daires des injec­tions. Les équipes de Twitter qui, elles, n’au­raient « pas tota­le­ment capi­tu­lé », « débat­tant de cas de modé­ra­tion en détail » ou encore « avec plus d’é­gard pour la liber­té d’ex­pres­sion que le gou­ver­ne­ment ».

Mais au final, Twitter « a bel et bien sup­pri­mé les opi­nions – dont celles de nom­breux doc­teurs et experts scien­ti­fiques – qui s’op­po­saient aux posi­tions offi­cielles de la Maison Blanche », constate Zweig, avant de pour­suivre : « Des résul­tats légi­times et des ques­tions qui auraient élar­gi le débat public man­quèrent ain­si ».

Les réponses des ser­vices de Twitter aux contes­ta­tions de leurs déci­sions de cen­sure expri­maient d’ailleurs en toute trans­pa­rence leurs objec­tifs : « Nous prio­ri­se­rons l’é­tude et l’é­ti­que­tage de conte­nu qui pour­raient conduire à une plus grande expo­si­tion ou trans­mis­sion [du virus]». Y com­pris à rela­ti­vi­ser le dan­ger du Covid ou à aler­ter sur celui des vac­cins, sou­ligne le jour­na­liste, au point par exemple de s’in­ter­ro­ger sur le dan­ger d’un tweet de Donald Trump, où le Président atteint du virus décla­rait « N’ayez pas peur ».

On com­prend pour­quoi aujourd’­hui, du côté de l’UE, on s’in­quiète de la libé­ra­li­sa­tion de la parole sur Twitter depuis sa reprise en main par Elon Musk. Thierry Breton a décla­ré à ce sujet : « En Europe, l’oi­seau vole­ra selon nos règles euro­péennes ». Tout est dit !

Jeudi 5 janvier 2023

Où l’on reparle d’Omar Sy…

L’acteur, exi­lé fis­ca­le­ment aux États Unis, ne manque pas une occa­sion de cra­cher sur la France, pays raciste qui a lui a per­mis, à lui, acteur incon­nu noir, de deve­nir richis­sime, « ban­kable » comme on dit dans le milieu du ciné­ma, et par­mi les per­son­na­li­tés les plus aimées des Français racistes.

Cette fois, c’est à l’oc­ca­sion de la sor­tie du film « Tirailleurs », qu’il attaque les Français, cou­pables d’être plus « atteints » par la guerre en Ukraine que par ce qu’il se passe en Afrique.

Ça com­mence à bien faire, ces gugusses, qui, parce qu’ils ont des ori­gines afri­caines, et sont donc assu­rés de la bien­veillance anti-raciste des médias sub­ven­tion­nés, se per­mettent de venir don­ner des leçons d’exem­pla­ri­té. Omar Sy s’est exi­lé aux USA pro­ba­ble­ment pour des rai­sons fis­cales et moné­taires, c’est son droit. Que ne s’en prend-il pas à son nou­veau pays, qui est, et de loin, le plus guer­rier du monde, qui est pré­sent sur tous les ter­rains d’o­pé­ra­tions mili­taires du globe ?

Faut-il lui rap­pe­ler que 58 sol­dats fran­çais sont morts dans l’opé­ra­tions Barkane, pour pro­té­ger ses frères afri­cains des ter­ro­ristes musul­mans ? Pourquoi ne s’est-il pas enga­gé avec eux pour défendre son Afrique de cœur ? Il aurait au moins pu mettre ses convic­tions sur le ter­rain au lieu de les crier depuis un divan de Los Angeles.

Le pire, c’est que per­sonne par­mi les poli­tiques fran­çais, une fois de plus n’est capable de taper du point sur la table pour lui faire rabais­ser son caquet.

Omar Sy se fait des­cendre par les inter­nautes, les termes sont lourds

Cela nous rap­pelle un joueur de ten­nis de second plan, éga­le­ment exi­lé fis­cal aux États-Unis, et long­temps « per­son­na­li­té pré­fé­rée des Français ».

Vendredi 6 janvier 2023

Le ministre de l’Intérieur en ce début d’an­née veut se mon­trer fidèle à sa répu­ta­tion : faible avec les forts, et fort avec les faibles, pro­fil bas devant le dan­ger, men­ton haut devant la séré­ni­té.

C’est ain­si qu’il vient coup sur coup de prendre deux déci­sions carac­té­ris­tiques de son esprit macro­nien.

• Il a tout d’a­bord ordon­né à la pré­fec­ture de Paris d’in­ter­dire une marche aux flam­beaux en hom­mage à Sainte Geneviève, patronne de Paris, sous pré­texte que l’é­vé­ne­ment se dérou­lait à la même heure qu’un autre ras­sem­ble­ment de la com­mu­nau­té kurde en hom­mage à trois mili­tantes assas­si­nées en 2013.

• Mais « en même temps », le 8 jan­vier, sera auto­ri­sée une confé­rence en Avignon par l’as­so­cia­tion D’clic met­tant en scène trois figures de l’Islam contro­ver­sé, confé­rence qui avait été annu­lée en novembre… De la sorte, le lieu exact de la réunion n’a été divul­gué qu’au­jourd’­hui sur FaceBook.

Interdit Autorisé Un bel exemple du « Deux poids, deux mesures »

Samedi 7 janvier 2023

Brigitte, Notre Dame du mau­vais goût…

« Quand je rentre rue de Valois, le cabi­net est en stress : l’Élysée rêve d’un « geste archi­tec­tu­ral » (Pour la recons­truc­tion de Notre Dame..) et m’ac­cuse de n’en faire qu’à ma tête. Bon, ce ne sera pas la der­nière fois. Je ne regrette pas cette insu­bor­di­na­tion quand, déjeu­nant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me mon­tre­ra un pro­jet culmi­nant avec une sorte de sexe éri­gé, entou­ré à sa base de boules en or… »