14 dossiers sur l’alimentation à base d’insectes

Dominique Guillet est le créa­teur de Kokopelli, une asso­cia­tion fran­çaise qui dis­tri­bue des semences issues de l’a­gri­cul­ture bio­lo­gique et bio­dy­na­mique dans le but de pré­ser­ver la bio­di­ver­si­té semen­cière et potagère.