Guerre en Ukraine : la honte avance

Le 21 juillet 2022, Nice Provence Info publiait un article inti­tu­lé Vence hisse le pavillon de la Honte. Cet article avait sus­ci­té une vive réac­tion de la mai­rie de Vence (lire Les dra­peaux bleus et jaunes de Vence : droit de réponse du 27 juillet 2022) qui tenait à pré­ci­ser : « Les fanions et ori­flammes dont la ville est pavoi­sée ne sont, dès lors, en aucun cas un sou­tien à l’Ukraine… »

Nous avions fait amende hono­rable puis­qu’il nous était pré­ci­sé que ce « pre­mier bla­son his­to­rique » de la ville de Vence repré­sen­tait « le bleu du ciel et le jaune du soleil, sym­boles de la Côte d’Azur ».

Oui, mais…

… l’é­ten­dard de l’Ukraine flotte bien et bien au fron­ton de la mai­rie de Vence comme cha­cun peut le voir :

Alors ? C’est tou­jours l’emblème his­to­rique de la ville de Vence ? Celui du club de foot de Vence ?



Vence, comme toutes les mai­ries « col­la­bos », sou­tient le régime put­schiste et néo-nazi de Kiev (lire Votre mai­rie est-elle « col­la­bo » ? du 20 jan­vier 2023). Malgré ses allé­ga­tions, Vence s’in­sère bel et bien dans la pro­pa­gande gou­ver­ne­men­tale ins­pi­rée par l’État pro­fond au Pouvoir à Washington qui attise le feu de la guerre dont les Français ne veulent pas.

Les Vençois n’ont nul­le­ment été consul­tés sur cette impli­ca­tion pour le moins contes­table. Cela vient « d’en haut » ou alors des loges fré­quen­tées pour les élus carriéristes.

Et ce n’est pas tout !

Vence se donne bonne conscience en fai­sant finan­cer par les contri­buables ven­çois une image de bonne conduite :

Le lan­gage poli­ti­cien dans toute sa splen­deur : « Ensemble », « Monde meilleur », avec une belle pla­nète bleue comme pers­pec­tive. « Elle est pas belle la vie ? » Notamment pour les élus ven­çois pour qui le monde meilleur s’ac­co­mode du géno­cide des popu­la­tions rus­so­phones du Donbass par les milices ukro-nazies depuis 2014 (15 000 morts), avec — il est vrai — l’as­sen­ti­ment de nos diri­geants (lire Hollande et Merkel : res­pon­sables de la guerre en Ukraine du 13 décembre 2022) sou­mis à la CIA qui fomente sa guerre depuis des décen­nies (lire 1993 : le plan « Barry R. Posen » pour une guerre contre la Russie uti­li­sant l’état zom­bie « Ukraine » comme pla­te­forme).

« C’est pas d’chance » pour Vence : le dra­peau ukrai­nien reprend lui aus­si « le bleu du ciel et le jaune du soleil, sym­boles de la Côte d’Azur ».

Massimo Luce