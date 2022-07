Les drapeaux bleus et jaunes de Vence : droit de réponse

Madame, Monsieur,

Notre atten­tion a été atti­rée par de nom­breux ven­çois sur votre article inti­tu­lé “ Vence hisse le pavillon de la Honte ”, mis en ligne sur votre site inter­net “nice-provence.info”, lequel nous a par­ti­cu­liè­re­ment indigné.

Comme cela a pu être indi­qué dans plu­sieurs com­men­taires à cet article, le bleu et le jaune sont les cou­leurs de la ville de Vence.

Elles sont mises à l’honneur, depuis des décen­nies, au moment de la célé­bra­tion de la fête patro­nale de la Sainte-Elisabeth, le 1er week-end du mois d’août.

De plus, nous vous pré­ci­sons que le bla­son, auquel vous faites allu­sion, cor­res­pond au pre­mier bla­son his­to­rique de notre ville.

Depuis le milieu du XXème siècle, celui-ci a fait place aux cou­leurs bleu et jaune, afin de don­ner une iden­ti­té visuelle à la com­mune lors des pavoi­se­ments, ain­si que sur les fanions pour les fes­ti­vi­tés locales, mais éga­le­ment sur nos maillots spor­tifs.

Ces cou­leurs repré­sentent ain­si le bleu du ciel et le jaune du soleil, sym­boles de la Côte d’Azur.

Les fanions et ori­flammes dont la ville est pavoi­sée ne sont, dès lors, en aucun cas un sou­tien à l’Ukraine, mais bien les sym­boles de la célé­bra­tion de la tra­di­tion vençoise.

C’est la rai­son pour laquelle nous vous remer­cions de publier ce droit de réponse dans son inté­gra­li­té et d’apporter un démen­ti à votre article diffamatoire.

A défaut, nous enga­ge­rons les pour­suites judi­ciaires qui s’imposent.

Cordialement.

André DOLLA

Directeur de Cabinet du Maire

Ville de VENCE

Hôtel de Ville

Place Clemenceau

06140 VENCE