Sciences Po, Sorbonne : le revers sévère de la Police de la Pensée

L’arroseur arrosé

Le sou­tien à Israël est la clé de voute de la doc­trine diplo­ma­tique et mili­taire amé­ri­caine, par suite euro­péenne et donc fran­çaise. Pas touche à Israël, sous peine d’être taxé d’anti­sé­mi­tisme. Beniamyn Netanyau ne s’en prive pas et qua­li­fie d’an­ti­sé­mites tous les chefs d’État qui ne sou­tiennent pas sa poli­tique expansionniste.

Les étudiants américains et français montrent qu’ils ne craignent plus cette manipulation culpabilisatrice

Cette révolte estu­dian­tine sème la panique par­mi les régis­seurs de la Pensée Unique et leurs relais poli­ti­ciens. Le ver­rou séman­tique « anti­sé­mite » est en train de sauter.

Restent trois ques­tions que nous nous posons :

• Ces étu­diants gâtés ren­tre­ront-ils dans le rang comme leurs grands-parents ? Si tel n’est pas le cas, nous assis­tons alors à un bou­le­ver­se­ment com­plet du para­digme occi­den­tal dont les réper­cus­sions his­to­riques peuvent être pro­fondes.

• S’il est indé­niable que ce mou­ve­ment vient des États-Unis, com­ment est-il né dans ce pays si bien tenu par l’État Profond ?

• Ce mou­ve­ment s’est déve­lop­pé en France avec le concours actif de LFI. Mais jus­qu’où La France dite Insoumise sera-t-elle le relais de ce mou­ve­ment né outre-Atlantique ?