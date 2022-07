Engagez vous dans la société de consommation

La veille de l’annonce de Macron sur le passe sani­taire, Michel-Édouard Leclerc anti­cipe la loi d’emmerdement des Français et annonce qu’il y pren­dra plei­ne­ment sa part.

Extrait de son échange avec Laurence Ferrari sur CNews en jan­viere 2022 :

Michel-Édouard Leclerc : « Nous appli­que­rons le passe sani­taire. Nous appli­que­rons les jauges. Nous appli­que­rons la régle­men­ta­tion qu’on attend de nous. On en fait pas un plat. »

Laurence Ferrari : « Néanmoins il y a quand même une pos­si­bi­li­té que, sur déci­sion du pré­fet, l’accès aux grandes sur­faces soit condi­tion­né au passe vac­ci­nal »

Michel-Édouard Leclerc, les bras en l’air : « Bah, on fera avec ! »

Laurence Ferrari : « Alors com­ment ils font les gens qui ne sont pas vac­ci­nés ? »

Michel-Édouard Leclerc : « Ils vien­dront pas. Ils vien­dront pas. »

