Bardella insulte les Français

Tout faux !

• Depuis le 24 février 2022, date de l’invasion de l’Ukraine par la Russie : C’est faux ! La Russie n’a pas enva­hi l’Ukraine ! La Russie est inter­ve­nue mili­tai­re­ment dans le Donbass pour mettre fin au géno­cide per­pé­tré par les milices nazies à l’en­contre des popu­la­tions russes (15 000 morts depuis 2014, la plu­part des civils, sou­vent tor­tu­rés), et pour faire res­pec­ter les accords de Minsk dont la France est cosi­gna­taire(2).

• Zelinsky se bat : Il se bat, vrai­ment ? Comment ? Il ne cesse de faire la tour­née de toutes les popotes et se pré­oc­cupe beau­coup plus des mil­liards qu’il détourne à son profit.

Bardella pour­suit :

• pour l’intégrité ter­ri­to­riale de son pays : Bien malin celui qui connait l’in­té­gra­li­té ter­ri­to­riale de l’Ukraine, éma­na­tion récente de l’URSS. Et si on par­lait de l’in­té­gri­té ter­ri­to­riale de la Palestine ?

• et la liber­té de son peuple : Là, mon­sieur Bardella, per­met­tez nous de vous dire que vous vous « fou­tez de notre gueule ». Libre ? le peuple ukrai­nien qui cherche par tous les moyens à fuir une dic­ta­ture bar­bare. Les milices raflent les Ukrainiens pour les envoyer de force au front où leur durée de vie est esti­mée à un jour. Les Ukrainiens ne res­sentent pas du tout ce sen­ti­ment de liberté :