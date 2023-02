La farine de grillons bientôt dans les préparations bio ?

Cette mise sur le mar­ché, à l’étude par la Commission Européenne depuis 2019, est pas­sée en appli­ca­tion le 3 jan­vier 2023. Depuis ce jour, les indus­triels, mais pas uni­que­ment, sont auto­ri­sés à intro­duire de la farine de grillons dans un nombre non négli­geable de den­rées ali­men­taires. J’aborde ici les dan­gers ain­si que les condi­tions éco­no­miques de cette direc­tive, enca­drant des déci­sions qui effraient déjà des cen­taines de mil­liers de consommateurs.

Depuis une dizaine d’années des pro­duc­teurs et dis­tri­bu­teurs, sou­vent nichés dans des réseaux éco­lo­giques et bio, tentent de démo­cra­ti­ser la consom­ma­tion d’insectes de dif­fé­rentes natures. Il n’est donc ni éton­nant, ni nou­veau, que ce type de com­merce essaye de se maté­ria­li­ser. Néanmoins, bien au-delà des espoirs de ven­deurs de farines ani­males cher­chant à faire crous­tiller les apé­ros blattes sous les dents des Français, c’est une « start up » co-créée par deux jeunes Vietnamiens ins­tal­lée à Ho Chi Minh, sem­blant faire écran à un fonds d’investisseurs inter­na­tio­naux ano­nymes(1), qui a obte­nu l’exclusivité de la dis­tri­bu­tion de poudre de grillons en Europe.

Tout semble sou­rire à la « start up » Cricket One :

• gigan­tesques levées de fonds dès sa créa­tion,

• clés du com­merce mon­dial assu­rées,

• sou­tien des médias mains­tream de la plu­part des pays… comme s’il impor­tait à de puis­santes enti­tés et aux gou­ver­ne­ments occi­den­taux que cette entre­prise fasse rapi­de­ment for­tune, et que le grillon conquière la pla­nète à tra­vers des pré­pa­ra­tions ven­dues dès aujourd’hui en France, en Belgique, ain­si que dans le reste de l’Europe, dont je vous lis­te­rai les détails à la fin de cet article.

Toujours est-il que la pre­mière ques­tion méri­tant plei­ne­ment votre atten­tion est, bien natu­rel­le­ment, la consom­ma­tion de poudre de grillons repré­sente-t-elle un dan­ger pour la san­té humaine ?

Les dangers de la farine de grillons

Comme vous le savez peut-être déjà, cer­tains com­po­sants toxiques se trouvent spon­ta­né­ment dans les végé­taux, insectes et ani­maux, même lorsqu’ils sont soi­gneu­se­ment lavés et par­tiel­le­ment dégrais­sés. C’est le cas du noyau d’abricot par exemple, conte­nant 0,5 mg à 3 mg de cya­nure par kilo. Dont l’ANSES, cen­sée vous pro­té­ger de ces extré­mi­tés en auto­ri­sant uni­que­ment des pro­duits inof­fen­sifs, a rele­vé trente-trois cas d’intoxications ali­men­taires graves entre 2012 et 2017. Et c’est aus­si le cas du grillon, dont les ana­lyses sani­taires montrent un taux de cya­nure de 5 mg par kilo. Un seuil qui n’aurait jamais dû être auto­ri­sé à la consom­ma­tion, mon­trant l’évi­dente cor­rup­tion des ins­ti­tu­tions ayant vali­dé sa mise sur le mar­ché (voir docu­ment en fin d’ar­ticle). Sachant qu’il est bien plus dif­fi­cile d’avaler un noyau d’abricot que de la poudre de grillons dis­si­mu­lée dans des pré­pa­ra­tions dont vous pour­riez avoir l’habitude. Malheureusement pour celles et ceux qui auront déci­dé de faire confiance à cette loi, ce n’est pas tout.

La farine de grillons par­tiel­le­ment dégrais­sée contient de puis­sants aller­gènes, comme les tro­po­myo­sines, la chi­tine ain­si que l’arginine kinase, que l’on retrouve éga­le­ment dans d’autres arthro­podes comme les arai­gnées, les aca­riens et les scor­pions. Et pour cou­ron­ner cette appé­tis­sante pers­pec­tive, bien que dans des pro­por­tions appa­rem­ment légales, cet insecte recèle aus­si des traces de sta­phy­lo­coques à coa­gu­lase, d’Esheria Coli, de dioxines, de myco­toxines et d’alphatoxines.

Serez-vous prévenus lorsque la farine de grillons sera présente dans une préparation alimentaire ?

Les auto­ri­tés euro­péennes ont déci­dé que l’étiquette des den­rées ali­men­taires conte­nant de la poudre de grillons par­tiel­le­ment dégrais­sée doit obli­ga­toi­re­ment men­tion­ner les termes : « Poudre d’Acheta domes­ti­cus (grillons domes­tiques) par­tiel­le­ment dégrais­sés. » Et, à proxi­mi­té immé­diate de la liste des ingré­dients : « Cet ingré­dient peut pro­vo­quer des réac­tions aller­giques chez les consom­ma­teurs souf­frant d’allergies connues aux crus­ta­cés, aux mol­lusques et aux pro­duits qui en sont issus, ain­si qu’aux aca­riens. » Cela étant dit, compte tenu de la longue liste de pré­pa­ra­tions ali­men­taires que vous allez décou­vrir dans quelques ins­tants, qu’en est-il du pain, dont l’étiquette n’est pas sou­vent lue par les consom­ma­teurs ? Qu’en est-il des per­sonnes mal voyantes ou ayant oublié leurs lunettes ? Qu’en est-il des éti­quettes deve­nues illi­sibles tant le corps du texte est minia­tu­ri­sé ? Ces fac­teurs ris­que­ront-ils d’empoisonner les consom­ma­teurs à leur insu ? Mais sur­tout, qu’en est-il de la peur ou du dégoût que cette loi ne man­que­ra pas d’inspirer à de nom­breux foyers

• s’inquiétant pour leurs enfants man­geant sans pré­cau­tion de nom­breux gâteaux indus­triels dans les éta­blis­se­ments sco­laires,

• s’inquiétant pour leurs ado­les­cents ingur­gi­tant des pré­pa­ra­tions indus­trielles à la pelle

• et s’inquiétant, bien évi­dem­ment, pour leur propre san­té.

Une inquié­tude au moins aus­si néfaste que les dan­gers qu’une consom­ma­tion incon­si­dé­rée de poudre de grillons pour­rait générer.

La liste des préparations alimentaires dans lesquelles la poudre de grillons va débarquer

À pré­sent, bien que cela fasse déjà plus de vingt-cinq ans que je vous aie invi­tés, dans dif­fé­rents médias, dont Réponses Bio, à ne pas consom­mer de pré­pa­ra­tions indus­trielles, j’ai bien conscience que cela puisse encore vous arri­ver. Voici donc, à l’avenir, ce qu’il vous fau­dra soi­gneu­se­ment éviter :