Maintenant, Macron peut partir : mission accomplie

Macron est fier, très fier, de « sa » cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris

Il a tenu à remer­cier le direc­teur artis­tique de la céré­mo­nie Thomas Jolly et « son génie créa­tif » qui s’ex­cu­sait pour­tant lamen­ta­ble­ment d’a­voir offen­sé des mil­lions de per­sonnes à tra­vers le monde avec sa « scène » blas­phé­ma­toire. Emmanuel Macron remer­cie éga­le­ment pêle-mêle les artistes, les forces de l’ordre et de secours, les agents et les béné­voles. « Merci à tous ceux qui y ont cru. On en repar­le­ra dans 100 ans ! », a‑t-il augu­ré. Oui, on en repar­le­ra dans 100 ans, mais pas dans le sens qu’il ima­gine. Il ajoute sur Instagram :« Un immense bra­vo. On est super fiers. Vous avez fait rayon­ner la France ». Là aus­si, mais pas dans le sens qu’il imagine.

Une très grande pres­sion est mise sur les médias fran­çais sub­ven­tion­nés pour faire de cet évé­ne­ment dépra­vé une réus­site his­to­rique. En vain :