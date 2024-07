Nos élites satanistes envahies par l’hubris

L’éveil des consciences — que nous nous fixons comme mis­sion depuis plus de 10 ans — est un long et dif­fi­cile par­cours, par­fois déses­pé­rant, par­fois exal­tant. La clé qui ouvre la voie vers cet éveil passe un jour ou l’autre par la prise de conscience de l’exis­tence d’un monde mau­vais et laid, qui s’y com­plait. Appelons le « sata­niste ». Or ce monde avance caché :

Les suc­cès des sata­nistes finissent par les étour­dir au point de ne plus prendre de pré­cau­tion. Étourdis par l’hu­bris(1), ils s’af­fichent de plus en plus et finissent par pavaner.

C’est ain­si qu’il faut com­prendre les ani­ma­tions hideuses qui ont mar­qué l’ou­ver­ture des Jeux Olympiques : c’est l’ex­pres­sion impu­dique de Satan qui s’i­ma­gine qu’il peut doré­na­vant sor­tir de sa clan­des­ti­ni­té pour affi­cher son pouvoir.

Les esprits sata­nistes y voient la vic­toire des trans­gres­sions, comme ci-des­sous Jacques Attali :