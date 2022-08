La Chine fait plier le géant américain des barrettes chocolatées

Selon l’AFP (6 août 2022 à 11:26), le géant amé­ri­cain des confi­se­ries Mars Wrigley — 30 mil­liards de dol­lars de chiffre d’af­faires annuel — s’est bien vite débal­lon­né, de crainte d’ir­ri­ter la Chine.

Dans une publi­ci­té pour ses barres cho­co­la­tées Snickers, le groupe mul­ti­na­tio­nal pré­ci­sait : « uni­que­ment dis­po­nible dans les pays sui­vants », avec les dra­peaux sud-coréen, malai­sien et de la République de Chine (Taïwan). Cette publi­ci­té n’é­tait pas des­ti­née à la République Populaire de Chine (Chine conti­nen­tale). Mais cette publi­ci­té fai­sait appa­raître indi­rec­te­ment Taïwan comme un « pays ».

« LA » Chine com­mu­niste consi­dère qu’elle est une et indi­vi­sible, et par consé­quent que Taïwan n’est pas un pays car, tou­jours pour Pékin, cette île revien­dra un jour dans le giron natio­nal. Sans même attendre la réac­tion du gou­ver­ne­ment de Pékin, le groupe amé­ri­cain aux 30 mil­liards de dol­lars s’est affo­lé devant l’a­gi­ta­tion sur les réseaux sociaux et a immé­dia­te­ment inter­rom­pu sa cam­pagne pro­mo­tion­nelle, en pré­sen­tant ses excuses : « Nous pre­nons cela très au sérieux et pré­sen­tons nos sin­cères excuses. Nous res­pec­tons la sou­ve­rai­ne­té et l’in­té­gri­té ter­ri­to­riale de la Chine ».

Quelques jours à peine après l’é­pi­sode de l’es­cale aérienne de Nancy Pelosi à Taïwan, auquel la Chine répond actuel­le­ment avec des exer­cices mili­taires de grande ampleur autour de l’île, voi­ci la guerre des bon­bons. On ne rigole pas avec la Chine qui marque des points sur tous les registres face au « Tigre de papier ».

Georges Gourdin