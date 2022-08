Avec Estrosi, vous allez voir ce que vous allez voir.

Christian Estrosi se décharge toute honte bue sur « le gou­ver­ne­ment ». L’immigration clan­des­tine incon­trô­lée ? c’est bien la faute au gou­ver­ne­ment. Le Grand Replacement ? c’est la faute à l’État, s’é­chine t‑il à faire entendre.

Oui, mais…

Christian Estrosi sou­tient ardem­ment tous les gou­ver­ne­ments depuis plus de 20 ans, d’a­bord Chirac, puis Sarkozy et sans ver­gogne Macron. Il fut plu­sieurs fois ministre. Il a alors par­ti­ci­pé au plus haut niveau de l’État à la mise en œuvre d’une poli­tique débri­dée d’im­mi­gra­tion. Pourquoi n’a t‑il rien dit alors ? Au contraire l’ob­ses­sion du maire de Nice était de « faire bar­rage au Front National », au point de s’al­lier avec la gauche lors des élec­tions régio­nales de 2015, ce qui lui a assu­ré la pré­si­dence de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Qu’a t‑il fait alors pour mettre fin à ces flux clan­des­tins ? Non seule­ment il n’a rien fait, mais il les a encou­ra­gés en sub­ven­tion­nant des asso­cia­tions immigrationnistes.

Philippe Vardon, conseiller muni­ci­pal et métro­po­li­tain, conseiller régio­nal, ne laisse pas pas­ser une aus­si belle occa­sion pour rap­pe­ler au maire de Nice dans un communiqué :