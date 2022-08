Coup de théâtre : l’UE exige du labo Novavax qu’il indique que son vaccin peut provoquer une crise cardiaque

[NDLR]

1) Notre illus­tra­tion à la une : le slo­gan de Novavax, « Nous créons aujourd’­hui les vac­cins de demain ». Et si Novavax créait les vac­cins d’au­jourd’­hui, qui soient des vrais vac­cins, si pos­sible non nocifs ?

2) Sachant qu’un pro­duit est poten­tiel­le­ment létal, que fait l’Europe de Bruxelles ? Elle contraint le fabri­cant à le men­tion­ner sur l’emballage tout en lais­sant le pro­duit à la vente. Vous pou­vez cre­ver, on vous avez pré­ve­nus — dis­crè­te­ment, sur l’emballage que per­sonne ne lit. L’Europe de Bruxelles est bien plus prompte lors­qu’il s’a­git d’in­ter­dire cer­tains pro­duits, comme — par exemple — tous ceux qui pro­viennent de Russie, fussent-ils sains et nécessaires.