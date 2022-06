Avec Mélenchon, vous allez voir ce que vous allez voir

Pendant la cam­pagne élec­to­rale des récentes élec­tions légis­la­tives qui devaient le conduire à Matignon, Jean-Luc Mélenchon n’a ces­sé de pro­mettre : « Vous allez voir ce que vous allez voir ! Moi, quand je serai pre­mier ministre, je ne me sou­met­trai pas aux direc­tives de Bruxelles ! »

Quelques jours à peine plus tard, presque En même temps, on a bien vu.

Les députés européens estampillés Nudes ont massivement approuvé la prolongation du « Pass sanitaire »

Il ne s’a­gis­sait pas là de voter pour le dia­mètre des pom­meaux de douche ou même des sub­ven­tions allouées à SOS Racisme, il s’a­gis­sait de pro­lon­ger la res­tric­tion de cir­cu­la­tion des Européens grâce au « Pass sanitaire ».

Il est avé­ré à pré­sent que :

• le ou les virus Covid, issus de labo­ra­toires chi­nois ou ukrai­niens — le sau­ra t‑on un jour ? — ne font pas plus de morts qu’une grippe sai­son­nière ;

• ce virus a ser­vi de pré­texte à mettre en place le fli­cage des citoyens via un pas­se­port numé­rique ;

• les injec­tions, qua­si-obli­ga­toires, en tout cas obli­ga­toires pour cer­taines pro­fes­sions, et notam­ment les infir­mières, génèrent plus de dégâts que le virus lui-même ;

• l’a­chat de mil­lions de fioles à l’in­dus­trie phar­ma­ceu­tique s’est fait via des contrats secrets et opaques et a per­mis de ver­ser des mil­liards d’eu­ros à Big Pharma, révé­lant ain­si la com­pli­ci­té entre celle-ci et la com­mis­sion européenne :

Dans ce contexte, les dépu­tés euro­péens étaient ame­nés à se pro­non­cer pour ou contre la pro­lon­ga­tion du « Pass sani­taire euro­péen ». On com­prend bien pour­quoi ce vote, ini­tia­le­ment pré­vu le 7 juin 2022, a été repor­té au len­de­main des légis­la­tives fran­çaises. C’est hon­teux. Que croyez-vous qu’il arriva ?

Le par­le­ment euro­péen a adop­té le « Pass sani­taire euro­péen » pour une année sup­plé­men­taire. Les dépu­tés fran­çais ont voté ain­si à Bruxelles :

• Toutes les com­po­santes de la gauche fran­çaise, (Verts, Socialistes, Communistes) qui ont rejoint LFI pour for­mer NUPES, ont voté POUR. Glucksman et Jadot en tête.

• Manon Aubry (LFI) a voté POUR (elle pré­tend s’être trom­pée et avoir annu­lé son vote ce qui, règle­men­tai­re­ment, n’est pas rece­vable. Elle le savait très bien).

• Seuls 3 LFI ont voté CONTRE.

• Les LR conti­nuent de tenir un double dis­cours, à une excep­tion près : François-Xavier Bellamy (bra­vo à lui, contrai­re­ment à Nadine Morano).

• RN et Reconquête ont fait ce à quoi ils s’é­taient enga­gés : CONTRE.