Paul Cézanne nous montre comment regarder la lumière

XIXe siècle, la pein­ture contem­po­raine est viciée.

La France change bien­tôt de civi­li­sa­tion. L’Académie des Beaux Arts lui trouve une nou­velle his­toire et renoue avec l’antique ; les idées se peignent et le réel s’enfuit dans les vapeurs d’absinthe.

C’est l’histoire d’un peintre qui, sous la lumière de Provence, retrouve la vue.

De la race des Anciens, il va décro­cher la Sainte Victoire et pla­cer dans les Musées le dépôt de la Beauté. Pour voir quelque chose, il nous faut d’abord réap­prendre à regar­der. Alors Cézanne nous montre com­ment regar­der la lumière. Comprendre enfin le génie de Cézanne, c’est faire ce par­cours bou­le­ver­sant dans l’histoire de l’Art et de la France, une visite pas­sion­nante de notre culture géné­rale – notre patri­moine com­mun, en pas­sant par une redé­cou­verte de notre sens de la vue, et nour­rir nos intelligences.

Car Paul Cézanne a décou­vert en scru­tant le Beau, com­ment deve­nir soi même !

Lux Mundi