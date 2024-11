Sernin, saint Patron de Toulouse

P‑G.S. apporte quelques com­men­taires à l’ar­ticle que nous avons récem­ment publié : La Porte des Ténèbres est grande ouverte.

Permettez moi ces quelques notes pour ali­men­ter les com­men­taires sur l’ar­ticle de Pierre-Émile Blaison.

Le Saint patron de la « Ville rose » (cou­leur d’au­rore et de cré­pus­cule à la fois, état inter­mé­diaire entre les ténèbres et la lumière) se nomme Sernin (Sarnin en occi­tan), contrac­tion de Saturnin, nom évo­ca­teur du « vieillard Temps », Saturne, qu’on appelle aus­si Chronos, le dieu des sabliers et, plus tard, des hor­loges. Le « dieu » (= le « prin­cipe ») qui, de nos jours, semble nous menot­ter avec nos montres.

Or, Sernin, qui exer­ça son apos­to­lat aux envi­rons de 250 de notre ère, subit le mar­tyre en étant atta­ché à un tau­reau furieux qui le traî­na le long du Cardo, c’est-à-dire, selon l’u­sage romain, l’axe nord-sud, mais il fau­drait plu­tôt dire sud-nord ; car le Nord extrême, le Pôle, marque selon diverses civi­li­sa­tions (égyp­tienne, indienne, perse, grecque, cel­to-irlan­daise) l’o­ri­gine de la connais­sance (cf. la fin de mon article sur le dra­peau corse). Le Saint meurt et connaît sa libé­ra­tion des contin­gences ter­restres sur l’axe qui recon­duit à la connais­sance originelle.

Comprenons qu’il meurt aus­si à ce que signi­fiait son nom : Saturne, le temps qui condi­tionne et conduit à sa fin notre corps de chair, donc maté­riel et péris­sable. Et ce par un tau­reau, ani­mal incar­nant pré­ci­sé­ment la puis­sance de la terre. Comme le montre fort per­ti­nem­ment Pierre-Émile Blairon, c’est un mino­taure qui devient le héros de Toulouse. Un tau­reau par consé­quent. On a bien com­pris que ces « machi­ne­ries » (machi­na­tions) n’ont pas pour but de rame­ner un éven­tuel « néo-paga­nisme », mais de sub­ver­tir les mythes et leur faire dire l’in­verse du mes­sage qu’ils portent. D’une pierre deux coups : on « héroïse » la tau­reau tueur du repré­sen­tant de la chré­tien­té et on fal­si­fie le monde magni­fique et hau­te­ment signi­fiant du mythe.