Attal, Bardella, Branco : l’heur(e) des blancs becs

Il n’a pas 30 ans, et pour­tant il a déjà été, selon sa bio­gra­phie pré­sen­tée par Wikipédia :

• l’une des figures de l’opposition à la loi « Hadopi 1 » sur les droits d’auteurs (il a à peine 20 ans);

• le sul­fu­reux et per­vers direc­teur de Sciences Po, Richard Descoings, lui pro­pose d’intégrer son cabi­net après avoir été « remar­qué » par Dominique de Villepin ;

• tou­jours à 20 ans, il devient offi­cier de liai­son du pro­cu­reur de la Cour pénale inter­na­tio­nale ;

• deux ans plus tard, tou­jours étu­diant, il est col­la­bo­ra­teur exté­rieur du ministre fran­çais des Affaires étran­gères ;

• à 24 ans, il repré­sente alors publi­que­ment Jullian Assange et Wikileaks et par­ti­cipe aux négo­cia­tions avec la pré­si­dence de la République fran­çaise pour obte­nir l’asile d’Assange en France ;

• plus tard il sera l’avocat de Jean-Luc Mélenchon ;

• en mai 2018, il est mis­sion­né par l’ONU en République cen­tra­fri­caine en tant qu’expert indé­pen­dant, char­gé de l’élaboration de la stra­té­gie des pour­suites du pro­cu­reur de la Cour pénale spé­ciale centrafricaine.

Pendant tout ce temps,

• il intègre Normale Sup (certes par la voie uni­ver­si­taire et non pas par le concours, mais quand même),

• il pré­sente un doc­to­rat en droit inter­na­tio­nal,

• il obtient une maî­trise en lit­té­ra­ture moderne (2011)

• et des mas­ters en phi­lo­so­phie poli­tique (2011) et en géo­po­li­tique (2012).

Mais ce n’est pas tout ! Il a le temps :

• d’être cher­cheur invi­té à la Yale Law School(2),

• tout en étant Senior Research Fellow à l’Institut Max Planck de droit inter­na­tio­nal,

• et en par­ti­ci­pant la même année à un échange avec l’université de Rome « La Sapienza » comme cher­cheur invité.

Mais ce n’est tou­jours pas tout :

• il est jour­na­liste au Monde diplo­ma­tique, chez les Inrockuptibles et même L’Huma !

• tout en publiant dans plu­sieurs revues et organes de presse, dont Libération.

Et, tant qu’on y est, il se lance éga­le­ment en poli­tique :

• en 2017 il se pré­sente aux élec­tions légis­la­tives sous l’étiquette France Insoumise et obtient 13,9 % des voix.