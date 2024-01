Gabriel Attal, bébé éprouvette de l’oligarchie

Le nou­veau Premier ministre du gou­ver­ne­ment fran­çais comble tous les espoirs de l’o­li­gar­chie qui l’a pro­pul­sé à son poste :

• il est issu de la grande bour­geoi­sie bobo,

• il est jeune et sans expé­rience,

• il est homo­sexuel, et donc…

• il est adou­bé par les Young Global Leaders et le Forum Économique Mondial,

Il est issu de la grande bourgeoisie bobo

Gabriel Attal nait en 1989 grâce à la PMA (Assistance Médicale à la Procréation) dans un milieu très bran­ché. Il se dit favo­rable à la GPA (Gestation Pour Autrui), mais la GPA… éthique, qu’on se le dise.

Le jeune bobo pari­got ne connait de la France que Paris, et encore : les 6e et 7e arrondissements :



Ça tombe bien puisque Sciences Po appar­tient à son péri­mètre sco­laire. C’est là qu’il obtient en 2013 un mas­ter 2 en affaires publiques. En Même Temps, il étu­die le droit à l’u­ni­ver­si­té Panthéon-Assas pen­dant trois ans, c’est tou­jours dans le même sec­teur sco­laire. Hélas, en trois ans, il ne par­vient pas à obte­nir sa licence. Trop difficile !

Il est jeune et sans expérience

Gabriel Attal entre très tôt dans la car­rière. À 17 ans, il milite au Parti Socialiste, comme il se doit dans son milieu. Il ne faut pas perdre de temps non plus.

À 23 ans, avec l’ap­pui de Benjamin Griveaux le Grivois, il entre au cabi­net de Marisol Touraine, ministre de la Santé. Il y res­te­ra jus­qu’en 2017. La tra­jec­toire est bien tra­cée.

Ses guides l’in­vitent, en 2016, à suivre Macron En Marche . Il a 27 ans. Parachuté dans la dixième cir­cons­crip­tion des Hauts-de-Seine (Boulogne-Billancourt), il est élu dans la vague macro­niste.

Puis s’en­chaînent les postes minis­té­riels :

• porte-parole de LREM,

• secré­taire d’État auprès du ministre de l’Éducation natio­nale et de la Jeunesse,

• secré­taire d’État auprès du Premier ministre,

• porte-parole du gou­ver­ne­ment,

• ministre délé­gué char­gé des Comptes publics,

• ministre de l’Éducation natio­nale et de la Jeunesse, et main­te­nant — vite ! vite ! —

• Premier ministre.

Y res­te­ra t‑il aus­si long­temps que dans tous ses postes pré­cé­dents ? À savoir quelques mois !

Que connaît le nou­veau Premier ministre de la France qui tra­vaille, et se lève tôt pour aller bos­ser en die­sel, la clope au bec selon l’ex­pres­sion de son ancien ami ?(1)

Il est homosexuel

Pendant plu­sieurs années, Gabriel Attal n’a pas sou­hai­té dévoi­ler son homo­sexua­li­té, pré­fé­rant pré­ser­ver sa vie pri­vée. Mais en octobre 2018, alors qu’il est dési­gné secré­taire d’État auprès du ministre de l’Éducation natio­nale, son ami de l’École alsa­cienne, Juan Branco, qui a défen­du Piotr Pavlenski dans l’af­faire Benjamin Griveaux, révèle sur Twitter l’ho­mo­sexua­li­té d’Attal.

L’ancien pote de col­lège du Premier ministre, qui était bien par­ti pour faire car­rière éga­le­ment(2), balance et assure qu’Attal aurait béné­fi­cié d’une « pro­mo­tion cana­pé » grâce à sa rela­tion avec Stéphane Séjourné.

Il est adoubé par les Young Global Leaders et le Forum Économique Mondial

C’est sûr qu’a­vec un tel par­cours Gabriel Attal a très vite été détec­té par l’o­li­gar­chie qui a trou­vé là un par­fait homme de paille : il rem­plit en effet toutes les cases.