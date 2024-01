Chaises musicales à Matignon, qui tire la couverture médiatique ?

L’ensemble de tous les médias s’a­gite sur ce jeu de chaises musi­cales. Ciotti la vire des Républicains, elle doit en être toute cham­bou­lée. De CNews à BFM, en pas­sant par tous les pla­teaux, On ne parle plus que de ça.

Pendant ce temps, En Même Temps, dis­cre­tos, en lou­ce­dé, dans l’ombre, le lob­by LGBT place ses ministres ni vu ni connu, j’t’embrouille.

• Macron, le plus gen­ré décons­truit des Présidents de la 5e, intrô­nise Gaby Attal de Couriss dont on fait soi­gneu­se­ment remar­quer qu’il sera, à l’âge chris­tique, le plus jeune Premier ministre de l’Histoire de France.

Qui s’a­ven­tu­re­rait à faire remar­quer, sans être taxé d’ho­mo­pho­bie, qu’il sera sur­tout le pre­mier Premier ministre à l’ho­mo­sexua­li­té assu­mée pac­sé avec un autre homme, le beau Sébastien Séjourné. Ils sont sépa­rés depuis, dit-on, mais cela ne nous regarde pas.