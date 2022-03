La profondeur de l’idiotie de l’élite dirigeante occidentale

Bonjour,

Facebook et Messenger ne fonc­tionnent plus pour nous. Vous l’a­vez vu aux infos ?

La Russie est sous pres­sion avec des sanc­tions. Des entre­prises sont fer­mées, les sys­tèmes de paie­ment sont désac­ti­vés.

Mais il y a aus­si d’autres sanc­tions.

• Gergiev, notre chef d’or­chestre, a été ren­voyé de la Philharmonie de Munich, Netrebko, notre chan­teur, qui vit en Autriche, a été ren­voyé du théâtre de Milan et de la Bavière. La tour­née de notre théâtre de bal­let à Londres a été annu­lée.

• Les étu­diants russes sont expul­sés des uni­ver­si­tés.

• Il a été inter­dit d’a­me­ner des chats et des chiens de Russie aux expo­si­tions inter­na­tio­nales.

• Même le chêne Turgenevsky, âgé de 198 ans, a été éli­mi­né du concours de l’arbre euro­péen de l’an­née(1).

Russia loses par­ti­ci­pa­tion in European Tree of the Year due to inva­sion of Ukraine

Où est le cerveau des politiciens européens ?

• Ils ont annu­lé les com­pé­ti­tions qui devaient avoir lieu en Russie. Nos ath­lètes para­lym­piques n’ont pas été auto­ri­sés à par­ti­ci­per aux Jeux olym­piques de Pékin ! Des per­sonnes sans bras ni jambes, sourdes, avec d’autres maux s’é­taient pré­pa­rées et ne furent pas auto­ri­sées à entrer, elles ont été expul­sées !

• En Italie, l’u­ni­ver­si­té a annu­lé une série de confé­rences sur Dostoïevski. Après que les étu­diants ont pro­tes­té, ils l’ont ren­du, mais à condi­tion qu’il y ait des confé­rences sur les écri­vains ukrai­niens.

• En Italie tou­jours toutes les chaînes russes de radio sont inter­dites.

• À Florence, des signa­tures sont recueillies pour démo­lir le monu­ment à Dostoïevski.

• En Angleterre, ils ont inter­dit la repré­sen­ta­tion de Tchaïkovski !

Je me demande ce qu’ils vont pro­po­ser d’autre ? Des tableaux d’ar­tistes russes à jeter des musées ? Vont-ils com­men­cer à brû­ler les livres de Pouchkine et de Tolstoï sur les places publiques ?

Nous tirer des­sus comme du gibier ?

Il est effrayant d’oser imaginer la profondeur de l’idiotie de l’élite dirigeante occidentale.