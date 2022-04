La messe est dite, le Combat des chefs, le Match au som­met, a été livré. Pas de KO debout mais le chaos à venir, comme l’an­noncent certains.

S’adressant à l’en­semble des élec­teurs, les deux bret­teurs ont pu révé­ler aux Français le fond de leur personnalité.

Sur la forme :

• D’un côté un homme décons­truit. Avachi sur son siège, la veste débou­ton­née dans une atti­tude sur­jouée d’un acteur de série B. Il ne lui aura man­qué que les pieds sur le bureau. Fuyant le regard de son adver­saire et cher­chant sans arrêt le secours vers les deux arbitres des élé­gances, le couple Bouleau-Salamé. Hautain, suf­fi­sant, la morgue au nez qu’il se frotte fébri­le­ment. Le mépris vers sa contra­dic­trice, pen­sant si fort que tout le monde l’a enten­du : « Parle à mon c.., ma tête est malade ». ​

• De l’autre, une femme calme, droite sur son siège. Élégante, digne, affron­tant le regard fuyant d’un mor­veux qui ne peut s’en­fon­cer plus bas sur son fau­teuil. Sans se dés­unir, elle va lui tenir tête pen­dant trois heures.

Sur le fond :

• D’un côté une femme qui a pu impo­ser une bonne par­tie de son pro­gramme. Marine Le Pen parle des Français, de leurs réa­li­tés, de ce qu’ils vivent. Elle a su incar­ner leurs attentes.

• De l’autre, un énarque dés­in­car­né qui ne connait les Français que par des pour­cen­tages. On en reçoit une ava­lanche de : « …30 % de la moi­tié de ceux qui auront, grâce à moi, 10% de plus sur les 17,5 % en moins… »

On pour­ra com­men­ter cha­cune de leurs inter­ven­tions jus­qu’à plus soif. Je retien­drai du crous­tillant. Macron repro­che­ra à Mme Le Pen de l’a­voir accu­lée à prendre un emprunt aux banques russes pour finan­cer sa cam­pagne il y a cinq ans. Il pré­tend qu’elle ne pour­ra pas rem­bour­ser, la ren­dant rede­vable à l’emprunt russe. C’est la meilleure de la part de celui qui a fait main basse sur les avoirs de ces mêmes Russes. Finalement, Marine Le Pen devra-t-elle rem­bour­ser ses emprunts russes à Macron ? Ben voyons, en même temps, comme dirait l’autre.

Commencé à 21h, les échanges se suivent sans bais­ser la garde, il est près de minuit.

Ils se battent — com­bat ter­rible ! — corps à corps.

Voilà déjà long­temps que leurs che­vaux sont morts

(Victor Hugo, La légende des siècles)

Les Cinq Dernières Minutes. Ah Bon Dieu, mais c’est bien sûr !

Le tirage au sort a dési­gné Mme Le Pen pour la conclu­sion. C’est Marine Le Pen qui aura donc le der­nier mot et sau­ra épar­piller Macron façon puzzle.

À elle l’up­per­cut qui tue. À elle le César du « Vous n’a­vez pas le mono­pole du cœur ». À elle l’es­to­cade por­tée à l’homme du pas­sif, celui qui a le mono­pole des banques.