Match au sommet, le poids des mots, le choc des photos

Le Combat des chefs, la Gauloise réfrac­taire et le Gaulois du Système, est annon­cé pour le 20 avril 2022. L’octogone pour le match de MMA (MArine ou MAcron) est en place. Qui sera le nou­veau McGregor, Le Penix ou Macronix ?

Macron le Monarc remet son titre en jeu devant Marine la Poulidor de la poli­tique. Le Big Crunch Manu vs Marine devrait faire plus de téléspectateurs·teuses qu’un France-Angleterre. Les publi­ci­taires sont au taquet. Les enjeux sont gigan­tesques. Les enjeux finan­ciers, pas poli­tiques, cela va de soi.

Panem et circense

Les book­ma­kers de BFMTV, CNews, Franceinfo et tous les médias prennent les paris sur les pour­cen­tages des deux gla­dia­teurs. La rétiaire et le mir­millon sont déjà à la recherche de la for­mule assas­sine. Qui ? mais qui ?

Cette soi­rée spec­tacle de médiocre télé­réa­li­té va voir s’af­fron­ter deux pro­fes­sion­nels. L’une, avo­cat ou men­teur, c’est le même métier. L’autre, comé­dien de l’Arté et d’autres chaînes, issu de l’é­cole de théâtre Jean-Michel Trogneux. Les deux reçoivent les consignes de leurs experts en com­mu­ni­ca­tion. Pour Macron, ne mets pas tes doigts dans ton nez, arrête de snif­fer. Pour Le Pen, arrête de répé­ter à tout bout de champ « Encore une fois » et arrête de rica­ner, c’est pas drôle.

Accessoirement, cette mas­ca­rade est sup­po­sée scel­ler le sort des Français pour 5 ans.

• soit ce match de catch est déci­sif et dans ce cas il n’y a plus rien à espé­rer de cette socié­té déca­dente, façon Romain Ve siècle.

• soit le résul­tat des duel­listes est déjà plié par les sachants de McKinsey et ce show est juste là pour habiller d’un cos­tume de foire ladite démo­cra­tie. Ils veulent du pain et des jeux ? En voi­là !

Les deux mon empe­reur, That’s all folks.

Amis de la poé­sie bon­soir, je vous invite à écou­ter la des­crip­tion de ce Grand Combat par Henri Michaux, vous recon­naî­trez faci­le­ment les deux pro­ta­go­nistes et tout le ridi­cule qui va avec.