Cinéma de propagande : avec votre argent

7 février 2024

Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Ils réservent à leurs parents un cadeau ori­gi­nal : des tests ADN pour que cha­cun puisse décou­vrir les ori­gines de ses ancêtres. Mais la sur­prise va virer au fias­co quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aris­to­crate, et les Martin, beau­coup plus modestes, découvrent les résul­tats, pour le moins… inattendus !