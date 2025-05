La ville de Nice finance la pornographie pour enfants

C’est bien connu : le diable avance mas­qué.

Sous cou­vert de :

• évé­ne­ment inclu­sif, enga­gé et fes­tif, à l’image de la richesse et de la diver­si­té de notre si belle ville,

• avec des stands, ani­ma­tions ludiques et fami­liales, ate­liers, un « pic­nic drag »,

• un moment de par­tage, de visi­bi­li­té et de soli­da­ri­té,

• avec une grande marche pour le res­pect et contre les LGBTphobies,

le puis­sant lob­by LGBTQIA+ de l’État Profond amé­ri­cain pour­suit son objec­tif de des­truc­tion de la cel­lule familiale.

L’antenne locale n’a pas de pro­blèmes de finan­ce­ment car elle reçoit éga­le­ment des sub­ven­tions de la Ville de Nice, de la Métropole Nice Côte d’Azur, la DILCRAH(1) et de l’Office du Tourisme Métropolitain. Tout le monde crache au bas­si­net ! Tout le monde est com­plice de cette dépravation.