« Ce qui me bouleverse, ce n’est pas que tu m’aies menti…

Rappelons que Macron ne cesse de répé­ter que « Poutine veut la guerre et [qu’]il ment tout le temps ».

Or nous démon­trons régu­liè­re­ment dans nos colonnes que Macron ment tout le temps.

Par suite Macron ment lors­qu’il dit : « Poutine veut la guerre et il ment tout le temps ».

Par suite encore il convient de com­prendre tout le contraire de ce qu’il dit, c’est-à-dire : « Poutine veut la paix et la véri­té ».