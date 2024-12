La gouvernance par le mensonge

Flagrant délit de mensonge !

« La théo­rie du genre n’existe pas, elle n’existe pas non plus dans le pro­gramme » Ah bon ?

D’abord elle existe, c’est même le Nouvel Obs qui l’é­crit(1). Si on en dis­cute tant, si on est pour ou contre, c’est bien qu’elle existe.

De sur­croît la Théorie du genre figure en bonne place dans les pro­grammes. La preuve :

La ficelle est grosse et bien usée : le Pouvoir nie farou­che­ment une véri­té et dénigre ceux qui la révèlent. Le Pouvoir ne fonc­tionne que comme ça :