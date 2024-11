Paysans, ne gaspillez pas votre fumier !

Les manifestations de janvier n’ont servi à rien !

Tandis que vous ago­ni­sez, l’Europe de Bruxelles conti­nue imper­tu­ba­ble­ment ses négo­ca­tions avec le Mercosur. Les élus suivent les orien­ta­tions mon­dia­listes impo­sées par la Commission, qui elle-même reçoit ses direc­tives de Washington.

L’Europe doit détruire la paysannerie française, parce-que « c’est son projet »

Les tas de fumier que les pay­sans déversent devant les bâti­ments publics, ne servent à rien. La preuve ! Nous le répé­tons : « Ce fumier livré gra­tui­te­ment sera une aubaine pour les jar­di­niers de la pré­fec­ture ». Gardez le pour vos cultures ! Ce déjà bien mieux que le gly­pho­sate. C’est une matière pré­cieuse qui mérite mieux que les façades des bâti­ments publics. Il fut un temps — pas si loin­tain — où le fumier était un signe exté­rieur de richesse (notre illus­tra­tion à la une). Il était pré­sen­té devant la ferme.

Il vous appar­tient de trou­ver des formes de pro­tes­ta­tion plus effi­caces :

• Pour com­men­cer méfiez vous des repré­sen­tants de tout poil, appoin­tés par leurs orga­ni­sa­tions (FNSEA)(1) quand ce n’est pas par l’État (tous nos élus), ou — pire — par l’ad­mi­nis­tra­tion euro­péenne de Bruxelles. Tous vous roulent dans la farine car ils ne pensent qu’à leur panse. N’oubliez pas que notre Premier ministre à 25 000 euros par mois de retraite (hors sa rému­né­ra­tion de Premier ministre), fut en 2009 votre ministre de l’Agriculture qui vou­lait que le vin rosé puisse se faire par assem­blage de vin rouge et de vin blanc, parce-que l’Europe l’a­vait déci­dé !

• Profitez du capi­tal de sym­pa­thie des Français : les racines pay­sannes de la grande majo­ri­té des Français res­tent encore très vivaces. Vous êtes ces cou­sins loin­tains qui main­tiennent le socle de la France qu’on aime.

• Ce sont les déci­deurs qu’il faut har­ce­ler, notam­ment les dépu­tés euro­péens, mais ce n’est pas facile car ils sont peu acces­sibles. C’est fait déli­bé­re­ment. Alors pre­nez vous en à leurs potes élus locaux et com­plices, qui ne rêvent du reste que d’une chose : deve­nir dépu­té euro­péen car c’est un bon job, bien payé à ne rien faire. Rien faire d’autre que d’ap­prou­ver les déci­sions venues d’ailleurs et qui n’ont pour but que de nous tuer, tous.