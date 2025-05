Disparition soudaine d’une figure éminente de la Résistance

Nous sommes bou­le­ver­sés par l’an­nonce sou­daine du décès du géné­ral Delawarde.

Celui-ci s’é­tait fait connaître en cosi­gnant le 14 avril 2021 une lettre ouverte au pré­sident de la répu­blique, aux membres du gou­ver­ne­ment et aux par­le­men­taires. Cette lettre avait fait grand bruit à l’é­poque et a ser­vi de lan­ce­ment au site Place d’Armes qui ren­contre depuis une très forte audience, n’en déplaise à ses détrac­teurs. Nice Provence Info s’en était bien enten­du fait l’é­cho et cette lettre est tou­jours en ligne sur notre site.

Le géné­ral Delawarde n’a pas fait que signer cette lettre. Il s’est beau­coup impli­qué dans la Résistance en publiant régu­liè­re­ment une lettre d’in­for­ma­tion très documentée.

Il sauve avec d’autres courageux officiers l’honneur des Armées

Nous avions ren­con­tré le géné­ral Delawarde à Nice lors d’une confé­rence orga­ni­sée par Culture Populaire, co-ani­mée avec le capi­taine Plas. Prenez le temps de l’é­cou­ter ou de le re-écouter :