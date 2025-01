Nice Provence Info au Top 100 !

Avertissement : À quelques excep­tions près, la grande majo­ri­té des sites pro­po­sés ci après sont des sites plus indé­pen­dants, car non sub­ven­tion­nés, donc moins cor­rup­tibles, cor­rom­pus et asser­vis que les sites des médias grand-public. Il suf­fit d’examiner leur finan­ce­ment, leur conseil d’administration, leur pro­duc­tion et leurs sites par­te­naires, pour s’en convaincre. Ils défendent, pour la plu­part, les idées de sou­ve­rai­ne­té, d’indépendance, d’intérêt natio­nal. Ce ne sont donc pas des grands « fans » de la sou­mis­sion atlantiste.