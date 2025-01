L’art-poubelle

Vous avez bien lu : « l’artiste niçois » !

En exa­mi­nant cette pho­to sous tous ces angles, je n’y décèle aucune dimen­sion artis­tique. J’y trouve plu­tôt un geste bête et méchant, pour reprendre les pro­pos de l’ar­ticle La gauche bête et méchante au pre­mier degré du 9 jan­vier 2025.

Bête

Associer le futur pré­sident élu amé­ri­cain à une pou­belle est idiot et irres­pec­tueux. Irrespectueux de la per­sonne, mais Trump s’en fiche com­plè­te­ment. Mais sur­tout irres­pec­tueux du Peuple amé­ri­cain qui a démo­cra­ti­que­ment et mas­si­ve­ment recon­duit Trump au Pouvoir. Ces mil­lions de voix à la pou­belle ? Quelle arro­gance ! Quelle incon­ve­nance ! Et vous dites : « artiste » ?

Ce mon­sieur « Toolate » arrive déci­dé­ment « Trop tard ». Il en est res­té aux arché­types de la Pensée unique en se com­plai­sant béa­te­ment dans les canons du Politiquement cor­rect :

Trump = droite = Hitler = Rassemblement National = Ciotti.

Le niveau Zéro de la conscience poli­tique. Bête, mais aus­si méchant.

Méchant

Pour ce mon­sieur et le clan qu’il repré­sente et qui le paie, il y a sur la pla­nète deux caté­go­ries incon­ci­liables de per­sonnes :

• les gen­tils, de gauche, éco­los et pro­gres­sistes, qui doivent res­ter au Pouvoir éter­nel­le­ment, et

• les méchants d’ex­trême droite, nazis, racistes, homo­phobes, fran­chouillards, réacs qu’il faut abso­lu­ment empê­cher de par­ve­nir au Pouvoir.

Son mes­sage de haine est por­té par les médias sub­ven­tion­nés — ici France Bleu — et des poli­ti­ciens car­rié­ristes avides de bonne conscience. Cette di-cho­to­mie reste le fon­de­ment de la poli­tique fran­çaise et leur per­met de se faire élire ou réélire contre la majo­ri­té popu­laire métho­di­que­ment di-visée. Nourris dès leur enfance au sein de la haine de « l’ex­trême droite », il ne faut pas s’é­ton­ner alors que les bobos pari­siens, deve­nus bêtes et méchants, fêtent en liesse la mort de Jean-Marie Le Pen(1).

Cette pos­ture arrive à bout de souffle. Ces ges­ti­cu­la­tions sont déjà dans les pou­belles de l’Histoire à l’i­mage de ce car­ton d’emballage. Il ne manque que la der­nière secousse pour le faire tom­ber au fond.