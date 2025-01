La gauche bête et méchante au premier degré

Le diri­geant pen­dant qua­rante ans du Front natio­nal, qu’il a fon­dé et légué à sa fille Marine, est mort à l’âge de 96 ans. Son par­cours, com­men­cé dans les exac­tions des guerres colo­niales, se confond avec une entre­prise de haine dont l’hé­ri­tage conti­nue d’empoisonner la socié­té fran­çaise.

Anticommunisme, xéno­pho­bie et anti­sé­mi­tisme ont été ses leit­mo­tivs sa vie durant, lui valant pro­cès et condam­na­tions qui ne l’ont pas empê­ché de pros­pé­rer en poli­tique, le coup de ton­nerre du 21 avril 2002 mar­quant l’a­po­gée de sa carrière.