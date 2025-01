Musique et cerveau : conférence du Docteur Jean-Émile Vanderheyden

Voici com­ment la musique joue dans notre cer­veau… La fameuse ‘Bamba’, musique mexi­caine bien connue depuis les années ’60 , nous rap­pelle d’emblée une danse mais aus­si des sou­ve­nirs et des émo­tions, met­tant d’emblée en exergue les aspects de sti­mu­la­tion céré­brale qui se main­tiennent au long cours et peuvent se réveiller lors d’une évo­ca­tion avec rémi­nis­cence voire revi­vis­cence. La mémoire musi­cale est sur­tout audi­tive, mais peut âtre aus­si visuelle ou encore somes­thé­sique (toucher/​vibration).

Nous allons donc essayer de com­prendre ces carac­té­ris­tiques en nous inté­res­sant aux dif­fé­rentes voies neu­ro­nales qu’activent la musique et ses dif­fé­rentes com­po­santes (rythme, mélo­die, timbre, inten­si­té…) dans notre cer­veau. Dès lors, nous com­pre­nons plus faci­le­ment les effets de la musique sur notre com­por­te­ment moteur ‑comme la danse‑, et sur nos humeurs (dépres­sion, anxié­té), via les émo­tions res­sen­ties. Par exemple, l’énergie, voire la com­ba­ti­vi­té sont ren­for­cées par les marches mili­taires au rythme du tam­bour ou la son­ne­rie du clai­ron, et à l’inverse, la relaxa­tion et la médi­ta­tion sont favo­ri­sées par des musiques douces, lan­gou­reuses (cf séro­to­nine). La musique sti­mule le cer­veau et peut ‘ré-ani­mer’ tem­po­rai­re­ment le patient par­kin­so­nien via la moti­va­tion (cf dopa­mine). D’autre part, notre cer­veau nous per­met aus­si de créer et de jouer de la musique…comme les com­po­si­teurs et les musiciens…

Enfin, le poten­tiel de trans­for­ma­tion de notre cer­veau par la musique (y com­pris la danse et le chant), grâce à la neu­ro­plas­ti­ci­té que nous expli­ci­te­rons, est mis en lumière par diverses appli­ca­tions thé­ra­peu­tiques. Nous abor­dons de manière pré­cise, avec des illus­tra­tions entre autres par vidéos :

• Effet Mozart pour l’apprentissage et le contrôle de l’épilepsie

• Dance-thé­ra­pie (sur­tout par le tan­go) dans la mala­die de Parkinson

• Mnémothérapie par les chan­sons dans la mala­die d’Alzheimer

• Musicothérapie chez les stres­sés, anxieux, dépres­sifs

• Berceuses, ritour­nelles pour les insom­niaques

• Transe (cha­ma­nique) et (auto-)psychothérapie par transe tranquille.

Jean-Émile Vanderheyden,

Neuropsychiatre à Fleurus

