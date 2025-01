Et vous ? Vous en pensez quoi des incendies de Californie ?

Sylvia nous écrit de Floride :

Depuis des décen­nies, les incen­dies ont été per­çus comme une menace natu­relle dévas­ta­trice, mais saviez-vous que, dans les années 60, les États-Unis avaient étu­dié l’utilisation des incen­dies de forêts comme arme militaire ?

Le rap­port secret “L’incendie fores­tier comme arme mili­taire”, publié en 1970, révèle des recherches menées pour déter­mi­ner si les feux volon­taires pou­vaient détruire les res­sources enne­mies et modi­fier le champ de bataille (vidéo ci-des­sous). Aujourd’hui, ces flammes hors de contrôle ravagent non seule­ment des forêts, mais des régions entières, comme on peut le voir actuel­le­ment en Californie. Mais ce n’est pas sans nous rap­pe­ler la tra­gé­die de Maui à Hawaï, en Espagne, au Canada, dans le sud de la France et ailleurs dans le monde. Comment peut-on ima­gi­ner que ces feux pour­raient être déclen­chés et orches­trés par des per­son­nages sans âme, uti­li­sant ces moyens déli­bé­rés pour semer la ter­reur, détruire et s’enrichir ?

[source]