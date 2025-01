En Espagne, notre article fait à présent l’objet d’un fascicule

Qu’est-ce que le chaos ? On pour­rait dire que les men­songes éhon­tés des médias cor­rom­pus, le mar­tyre de la Syrie, la CIA et le camp amé­ri­cain, les ter­ro­ristes isla­mistes et le pro­jet turc d’un nou­vel empire otto­man, le pacte judéo-isla­miste pour un Grand Israël…

Et main­te­nant ? Les évé­ne­ments hal­lu­ci­nants qui se sont dérou­lés au cours des cinq der­nières années peuvent être bien mieux com­pris si nous cher­chons les fon­de­ments, les racines de leur venue dans le monde, fon­de­ments qui ont par­fois leurs ori­gines des mil­liers d’années avant l’époque où nous vivons. Les faits que nous rap­por­tons ci-des­sous ne sont rien d’autre que des épi­phé­no­mènes, des bulles qui éclatent à la sur­face d’un océan qui est en lui-même la mani­fes­ta­tion d’une his­toire gran­diose et mul­ti­mil­lé­naire. Le pas­sé n’est pas un port, c’est un phare.

Pierre-Émile Blairon, né en 1948 à Oran (Algérie), est un jour­na­liste, écri­vain et essayiste fran­çais, régio­na­liste et loca­liste. Il écrit prin­ci­pa­le­ment sur ses deux thèmes favo­ris : d’une part, la Provence et ses auteurs, et d’autre part, l’ésotérisme et les civi­li­sa­tions dis­pa­rues, met­tant en évi­dence dans ses articles et ouvrages le concept de tra­di­tion pri­mor­diale, influen­cé par René Guénon, Julius Evola, Mircea Eliade et Paul-Georges Sansonetti.