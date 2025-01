Dixième anniversaire de Charlie Hebdo

Puisque c’est aujourd’hui le dixième anni­ver­saire du mas­sacre de Charlie Hebdo, quoi de plus natu­rel pour moi que de signa­ler ou rap­pe­ler la très récente publi­ca­tion de la ver­sion revue et actua­li­sée de « Massacre de Charlie Hebdo, l’enquête impos­sible », chez thebookedition.com, accom­pa­gnée d’une nou­velle pré­face(1) expli­quant les déboires avec un pré­cé­dent édi­teur ? La pre­mière par­tie ana­lyse les zones d’ombre, en par­ti­cu­lier celle cru­ciale de l’abaissement de la sécu­ri­té de Charlie Hebdo, encore inéclai­rée à ce jour, la seconde le frau­du­leux dis­po­si­tif anti­com­plo­tiste mis en place pour sanc­tua­ri­ser la ver­sion offi­cielle, la troi­sième le noyau­tage de la com­mis­sion d’enquête sur les atten­tats de 2015 par les par­ti­sans d’Israël, la qua­trième le long et sté­rile et pro­cès qui s’est tenu à l’automne 2020.

François Belliot

En pièce jointe deux extraits :

1) « Rassemblements spon­ta­nés mas­sifs le soir du 7 jan­vier » (p.87 à 92)(2)

2) Portrait de Georges Fenech, pré­sident de la com­mis­sion d’en­quête sur les atten­tats de 2015, sui­vi de la tran­si­tion entre les troi­sième et qua­trième par­ties (p.284 à 288)(3)