Le scandale du Levothyrox est dénoncé depuis longtemps par les Gilets Jaunes

Lors de son inter­ven­tion Paquita dénon­çait le scan­dale sani­taire du Levothyrox qui revêt tous les aspects de la mani­pu­la­tion de la Covid : Big Pharma inter­dit un médi­ca­ment qui fonc­tionne au pro­fit d’un autre, les effets secon­daires touchent des cen­taines de mil­liers de per­sonnes sans que le corps médi­cal s’en émeuve..

Les malades de la thy­roïde ont pu se soi­gner grâce à un médi­ca­ment qui a fait ses preuves jusqu’à ce que sa for­mule soit modi­fiée en 2017. Cette nou­velle for­mule est un désastre sani­taire soi­gneu­se­ment occul­té bien qu’il y ait eu 450 000 décla­ra­tions d’effets secon­daires allant jusqu’à la mort. Actuellement en France 3 mil­lions 600 000 malades sont en train de cre­ver parce qu’ils n’ont plus de véri­table trai­te­ment. Les 5 alter­na­tives, pro­po­sées par les res­pon­sables de la san­té en France, sont aus­si insa­tis­fai­santes, voire aus­si dan­ge­reuses que le Levothyrox Merck nou­velle for­mule.

En conclu­sion Paquita dénon­çait avec éner­gie que tous nos droits fon­da­men­taux — se loger, se nour­rir, se vêtir, se chauf­fer, se soi­gner, béné­fi­cier d’une vraie jus­tice — nous sont enle­vés au pro­fit des inté­rêts finan­ciers de Big Pharma et de la finance mondialisée.

Cette éner­gie n’a pas été déployée en vain puisque la filiale fran­çaise du labo­ra­toire Merck qui fabrique le Lévothyrox mise en exa­men pour trom­pe­rie aggra­vée.

C’est du reste ce qui semble se des­si­ner actuel­le­ment avec l’en­quête ouverte par le Parquet euro­péen sur les contrats dont à béné­fi­cier Pfizer. Là aus­si les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes sont tou­jours res­tés très actifs.

Leur démarche s’ins­crit dans une vision glo­bale de la socié­té, et ne se limite pas — contrai­re­ment à ce que cer­tains croient — aux reven­di­ca­tions caté­go­rielles et à court terme. Lire Les Gilets Jaunes de la Victoire prônent le Bien Commun du 1er août 2020. Dans un com­mu­ni­qué publié alors, ils s’exclamaient :