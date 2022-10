La Sécu dans le trou

Vous avez bien lu : « Vaccinez vous aus­si contre le Covid-19 et vous serez ain­si dou­ble­ment pro­té­gé ! » Ah bon ? Les diri­geants de Pfizer recon­naissent eux mêmes que la « potion injec­tée », abu­si­ve­ment dénom­mée « vac­cin », n’a fait l’ob­jet d’au­cune vali­da­tion avant sa mise sur le mar­ché. Nice Provence Info dénonce depuis mars 2020 la mani­pu­la­tion mon­diale autour de ce virus arti­fi­ciel qui n’a pour objet que de trans­fé­rer des mil­liards d’argent public aux copains et aux coquins de Big Pharma en même temps que de jus­ti­fier un pro­fi­lage numé­rique liber­ti­cide. Mais le Docteur Dominique Martin, méde­cin-conseil natio­nal, ne lit pro­ba­ble­ment pas Nice Provence Info. Et c’est bien dommage.