Les idées comme la flamme…

… ne s’af­fai­blissent pas en se propageant.

Notre article Inondations en Espagne : Quand les « élites » méprisent les peuples a été repris par plu­sieurs sites de la Résistance, notam­ment :

• Réseau International,

• Michelle d’Astier de la Vigerie,

• Signs Of The Times (SOTT) en fran­çais,

comme cela se pro­duit régulièrement.

Mais cette fois-ci il a été tra­duit en espa­gnol ce qui l’a fait béné­fi­cier d’une large audience en Espagne et en Amérique latine :

• Signs Of The Times (SOTT) en espagnol.

Le fait que l’ar­ticle de Pierre-Émile Blairon sur les élites espa­gnoles (mais pas que !) soit tra­duit en espa­gnol démontre l’in­té­rêt des his­pa­no­phones pour cet article, et conso­lide notre cré­di­bi­li­té au delà de notre belle Région, au delà de notre beau pays jus­qu’aux contrées lointaines.

Dans le pas­sé plu­sieurs de nos articles avaient été tra­duits en alle­mand ou en russe.

Nous per­sé­vé­rons dans notre mis­sion d’ÉVEIL DES CONSCIENCES, en France et par­tout ailleurs.

Nous per­ce­vons plu­sieurs signes conver­gents encou­ra­geants qui nous incitent à ne RIEN LÂCHER.

Ne lâchez rien non plus, conti­nuez de lire et faire lire Nice Provence Info.

L’équipe de rédac­tion vous remer­cie de votre implication.