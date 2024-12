Pourquoi les monuments français brûlent-ils ?

Une rapide lecture ésotérique du patrimoine architectural français

La France, pays le plus visité au monde

La cathé­drale Notre-Dame de Paris était, avant l’incendie qui l’a frap­pée le 15 avril 2019, le monu­ment le plus visi­té en France, avec 13 mil­lions de visi­teurs par an, direc­te­ment sui­vi par la basi­lique du Sacré-Cœur de Montmartre avec 10,5 mil­lions de visi­teurs, le musée du Louvre ensuite, puis le châ­teau de Versailles, la Tour Eiffel est en cin­quième posi­tion avec 7,1 mil­lions de visi­teurs et le pre­mier site le plus fré­quen­té en France hors région pari­sienne est le Mont Saint-Michel qui se classe neu­vième avec 2,5 mil­lions de visiteurs.

La France est le pays le plus visi­té au monde (en 2023 : 98 mil­lions de tou­ristes ont dépen­sé 63,5 mil­liards d’euros en France). Certes, les tou­ristes, sur­tout euro­péens, viennent en France pour la diver­si­té de ses pay­sages et de son patri­moine, pour la richesse de son archi­tec­ture monu­men­tale ou pay­sanne, pour la qua­li­té de sa gas­tro­no­mie, pour son héri­tage his­to­rique et cultu­rel, pour ses tré­sors artis­tiques, pour la dou­ceur de son cli­mat et ses capa­ci­tés d’accueil diver­si­fié pour tous les goûts et toutes les bourses. Mais n’y a‑t-il que des rai­sons d’ordre pra­tique ou esthé­tique qui poussent ces mil­lions de per­sonnes à visi­ter notre pays ?

La France est un pays rela­ti­ve­ment petit, loin de l’immensité des steppes russes et asia­tiques ou des pay­sages gran­dioses et déser­tiques nord-amé­ri­cains (mais aus­si mono­tones) tra­ver­sés par la fameuse Route 66.

Une nostalgie indicible

Non, c’est sûr, il y a d’autres fac­teurs qui expliquent – ou plu­tôt n’expliquent pas – un tel engoue­ment. Il faut tenir compte aus­si de moti­va­tions non élu­ci­dées d’ordre spi­ri­tuel, une atti­rance mys­té­rieuse et incom­pré­hen­sible qui vient de l’aube des temps et du fond des cœurs et des mémoires, la nos­tal­gie indi­cible et émou­vante d’un pas­sé com­mun à toute l’humanité qui res­sur­git sous les pas de ceux qui n’ont jamais, aupa­ra­vant, mis les pieds en France.

Conte ou légende ? Peut-être serait-ce un début d’explication : cer­tains pré­tendent que la France est un mor­ceau de la mythique Atlantide qui est venu se col­ler au conti­nent européen.

Notre pays ras­semble sur un ter­ri­toire rela­ti­ve­ment res­treint une telle richesse et une telle diver­si­té, sa terre et les mer­veilles qui y sont accro­chées et qui ne cessent de s’y épa­nouir, éveillent une telle émo­tion, qu’elles fai­saient dire à Robida (1848−1926), dans son livre Provence :

« Puissance de l’idée ! Que nous diraient à l’esprit les villes neuves des Amériques où rien ne s’est pas­sé, où le pied ne sou­lè­ve­rait, sur d’immenses espaces, un seul grain de pous­sière his­to­rique, que nous diraient les pay­sages, si beaux qu’ils soient, sur les­quels nul sou­ve­nir ne vol­tige, que nulle tra­di­tion ne colore ? Peu de choses assu­ré­ment. Toutes les Melbourne réunies nous émo­tion­ne­raient moins que tel humble vil­lage de notre vieille Europe, que tel site aujourd’hui dévas­té ou aban­don­né, mort et désert, mais enno­bli par l’Histoire et frô­lé un jour par les ailes de la fic­tion. »

La France est res­tée un concen­tré de tous les pay­sages euro­péens et son his­toire archi­tec­tu­rale ras­semble toutes les périodes et les styles de construc­tion de ce même conti­nent, depuis les dol­mens jusqu’à l’Art déco, né en France, der­nière période iden­ti­fiable (1920−1930) qui s’est dégra­dée ensuite en archi­tec­ture mon­dia­liste avec l’érection de tours sem­blables de par­tout et de nulle part.

Une flèche lancée vers le ciel

Ce qui frappe dès l’abord, c’est que les lieux les plus visi­tés en France, si l’on excepte le Musée du Louvre et le Château de Versailles, se dis­tinguent par le fait qu’ils lancent tous une flèche vers le ciel comme un appel à Dieu, ce qui est logique pour Notre-Dame de Paris, édi­fice reli­gieux dont la flèche, sym­bo­li­que­ment, est le pre­mier élé­ment à s’être écrou­lée, ou bien ces mêmes édi­fices dédiés à la foi chré­tienne se trouvent sur un pro­mon­toire comme la basi­lique du Sacré-Cœur et le Mont Saint-Michel ; rap­pe­lons que nos ancêtres les Gaulois et les Gallo-Romains qui les ont sui­vis construi­saient leurs temples sur un oppi­dum – lieu soi­gneu­se­ment choi­si pour ses ver­tus tel­lu­riques – et que la presque tota­li­té des cha­pelles chré­tiennes éle­vées ensuite sur une col­line ont été éri­gées à l’emplacement même de l’ancien temple ou des anciens lieux de culte pré­mo­no­théistes.

À l’origine, le mot gau­lois neme­ton signi­fie : sanc­tuaire ; les druides pra­ti­quaient leurs cultes en pleine nature, de pré­fé­rence dans un bois ou dans une clai­rière de forêt de chênes, qui deve­nait donc une forêt sacrée.

La char­pente de Notre-Dame qui a brû­lé, datait du XIIIe siècle, et était était appe­lée « la forêt », peut-être en lien avec nos ori­gines gau­loises, et on ne peut s’empêcher de pen­ser qu’il y aurait pu avoir un des­sein mal­veillant concoc­té par cer­tains « déran­gés » de la voir par­tir en fumée et de s’en réjouir.

La flèche des cathé­drales s’apparente à l’Arbre cos­mique, l’axis mun­di ori­gi­nel, l’Yggdrasil de la mytho­lo­gie nor­dique, qui réunit les trois mondes : le monde chto­nien (l’enfer), le monde humain (la sur­face de la Terre), celui de Dieu (le ciel).

Après l’invasion romaine, des temples en pierre ont été construits sur des oppi­da, des som­mets pour être plus proches des dieux, comme une louange éle­vée vers le ciel, et le neme­ton est alors deve­nu une mon­tagne sacrée (les dieux celtes avaient leurs équi­va­lences chez les Romains, et, en géné­ral, une ana­lo­gie avec les dieux de tous les peuples indo-euro­péens). En Bretagne, citons les neme­tons de Locronan et Menez-Bré, mais de nom­breux pro­mon­toires natu­rels de la Gaule étaient des sites sacrés char­gés d’ondes tel­lu­riques béné­fiques sur les­quelles les chré­tiens ont implan­té des cha­pelles à la place des anciens temples gal­lo-romains.

Par exemple, en Provence, à Vernègues, à 25 km au nord d’Aix-en-Provence, fut éri­gé au pre­mier siècle de notre ère un temple romain dit Temple de Diane, dont l’assise et plu­sieurs colonnes ont été bien conser­vées. Mille ans après, une petite cha­pelle qui porte le nom de Saint Césaire est venue se blot­tir tout contre le temple ; à quelques pas de ces deux monu­ments sub­sistent en très bon état des piliers gau­lois gra­vés d’ondulations ser­pen­tées qui indiquent l’entrée d’une source(1).