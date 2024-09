Tout d’abord, ce lieu dédié au sport automobile, n’est pas un « monument » ; il s’agit d’un site.

Pour le Larousse, un monu­ment est un « ouvrage d’ar­chi­tec­ture remar­quable d’un point de vue esthé­tique ou his­to­rique », ce qui n’est cer­tai­ne­ment pas le cas pour ce cir­cuit automobile.

Deux ques­tions se posent alors :

• La pre­mière pour se deman­der pour­quoi, dans le choix don­né aux Français par l’animateur, trouve-t-on ce cir­cuit ?

Nous n’avons pas la réponse à cette pre­mière ques­tion, même si Stéphane Bern : « Il faut chan­ger le regard que l’on porte sur le patri­moine »(1). Il pour­suit en avan­çant que « c’est un site patri­mo­nial popu­laire qui réunit en géné­ral 300 000 per­sonnes pour Les 24 Heures du Mans. Il y a un atta­che­ment très popu­laire des Français. C’est aus­si de l’his­toire, car je suis mon­té dans une voi­ture, une Lorraine-Dietrich de 1925. C’est une voi­ture qui a 100 ans. ».

Oui, bon, c’est un peu tiré par les che­veux.

• Quant à la deuxième ques­tion, c’est celle-ci : pour­quoi les Français ont-ils voté d’une manière si inat­ten­due ?

La réponse est simple, et mar­quée au coin du bon sens ; c’est un inter­naute qui nous dit benoî­te­ment : « Moi aus­si, j’aurais voté pour le Circuit du Mans parce que je ne connais aucun des autres monu­ments, même pas de nom », d’où le titre de cet article.

Donc, ce que Bern appelle un site « popu­laire » revient à dire qu’il n’est connu que parce que les médias, et sur­tout la télé­vi­sion, en font la pro­mo­tion chaque année lors des « 24 Heures du Mans ».

Il est évident que ce site peu esthé­tique, fait de gra­dins et de bitume, dédié au culte de l’automobile qui n’est, après tout, qu’un moyen de dépla­ce­ment, est géné­ra­teur de pol­lu­tion, sani­taire avec ses émis­sions de gaz (ce n’est pas nous qui avons ins­tau­ré la dic­ta­ture du zéro CO2), visuelle avec ses immenses pan­neaux publi­ci­taires, et sonore, bien sûr. En outre, les effets d’une telle publi­ci­té (gra­tuite ?) ne peuvent pro­fi­ter qu’à l’industrie auto­mo­bile dont le lob­by est très puis­sant (ah, tiens ?).

À ce compte-là, la pro­chaine fois, Bern pour­rait pro­po­ser le Parc des Princes, haut-lieu du foot­ball « fran­çais », dont on connaît les énormes enjeux finan­ciers, voire le site amé­ri­cain de Disneyland à Marne-la-Vallée, lieux de loi­sirs encore plus « popu­laires » que le cir­cuit du Mans.

Tout ceci ne fait que rele­ver de façon dra­ma­tique le niveau par­ti­cu­liè­re­ment inquié­tant de la culture des Français et leur total dés­in­té­rêt pour leur patri­moine encore exis­tant. Il est évident que le but recher­ché par nos gou­ver­nants est de les cou­per de toute attache avec leur Histoire, leurs ancêtres, leur patri­moine et leur passé.

Pierre-Émile Blairon