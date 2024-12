1 commentaire

Par suite, et c’est le sens même du mot « res­pon­sable » : on NE peut PAS être res­pon­sable sans rendre compte, et donc sans être poten­tiel­le­ment cou­pable, en cas de faute, d’er­reur ou de défaillance. Plus les res­pon­sa­bi­li­tés sont éle­vées, moins sa posi­tion est assu­rée. C’est le cas des P‑DG ou même de nom­breux cadres supé­rieurs licen­ciables ad nutum. C’est du reste pour cela qu’ils sont bien payés. Mais pas les poli­ti­ciens : ils sont bien payés… à vie !

S’ils ne rendent pas compte, alors ils ne sont pas responsables

Mais ils res­tent res­pon­sables pour le sta­tut, notam­ment la paie, car ils sont très bien payés pour des res­pon­sa­bi­li­tés qu’ils n’as­sument pas. Étant intou­chables, ils ne sont jamais cou­pables. Du reste ils n’hé­sitent pas à faire appel à la res­pon­sa­bi­li­té… des autres. La crise poli­tique actuelle révèle cette dupe­rie. C’est d’a­bord Michel Barnier, Premier ministre accu­lé à la démis­sion, qui lance(2) : Pour les poli­ti­ciens, la res­pon­sa­bi­li­té doit être un réflexe, mais pas pour eux. Quelques jours plus tard, le pré­sident de la répu­blique se dis­cul­pait de la situa­tion qu’il a lui-même créée :