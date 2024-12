En grande difficulté, Macron en appelle à… la culture française

Les orga­ni­sa­teurs ont eu la lumi­neuse idée d’of­frir une belle page aux pom­piers qui ont sau­vé l’édifice.

Les voûtes toutes fraîches de la cathé­drale ont réson­né des chants de jeunes cho­ristes parfaits.

Les savoir-faire d’ex­cel­lence s’é­tendent à la tech­nique, puisque la retrans­mis­sion en direct de cet évé­ne­ment a requis des moyens humains consi­dé­rables. Grâce aux images, la pla­nète entière a pu admi­rer toutes les facettes de la beau­té de la cathé­drale, mais aus­si de Paris.

N’oublions pas non plus, les per­sonnes en charge du pro­to­cole car ce ne fut pas une mince affaire de pla­cer toutes ces per­son­na­li­tés, dont une qua­ran­taine de chefs d’État et un bon nombre de mil­liar­daires dona­teurs, dont on peut ima­gi­ner la susceptibilité.

Enfin un mot pour les « hommes de l’ombre », tous les agents des ser­vices de sécu­ri­té. Mission accom­plie dans la plus grande discrétion.

Que du bonheur !

Certes il y eut quelques fausses notes, notam­ment la pré­sence du dic­ta­teur san­gui­naire de Kiev qui a inter­dit la reli­gion chré­tienne ortho­doxe pour la rem­pla­cer par une reli­gion fac­tice d’État. Mais comme il por­tait sa tenue de camou­flage très dis­so­nante en ces lieux, tout le monde l’a vite oublié(2) d’au­tant que c’est le pré­sident Donald Trump et Elon Musk qui ont atti­ré tous les regards, jus­qu’à voler la vedette à Macron. Quoi qu’il en soit, Dieu recon­naî­tra les siens.

Ne chi­po­tons pas cette occa­sion ines­pé­rée de rap­pe­ler au monde la place his­to­rique majeure qu’oc­cupe la reli­gion chré­tienne en France, fille aînée de l’Église. Monseigneur Ulrich a bien rap­pe­lé que Notre-Dame, comme toutes les églises de France, sont ouvertes à tout le monde, aux chré­tiens comme à ceux qui ne le sont pas. Ce qui n’est pas le cas d’autres reli­gions ou d’autres obé­diences. Monseigneur Ulrich a éga­le­ment rap­pe­lé que les églises sont ouvertes aux puis­sants et aux mil­liar­daires, comme ce soir, mais tous les jours aux humbles et aux pauvres.

À pré­sent, nul ne doute que Macron tire­ra la cou­ver­ture à lui. Pourquoi pas ? S’il a com­pris ce qui marche : l’a­mour de son pays pro­fond, de sa patrie char­nelle, de sa dimen­sion spi­ri­tuelle chré­tienne. Mais Macron n’a rien com­pris de tout cela. Avant-hier, c’é­tait En Marche vers le sata­nisme, hier c’é­tait En Marche vers la gloire de la France et de sa culture enra­ci­née. Demain il en sera autre­ment car demain il aura besoin de manœu­vrer pour res­ter en place.