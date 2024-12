Nice a toujours partagé l’Histoire de la Russie

Ce same­di 7 décembre 2024, nous avons sui­vi les pas de l’as­so­cia­tion « Racines du Pays Niçois » lors de la visite gui­dée du cime­tière russe de Nice que nous avions annon­cée ici même. Bien nous en a pris car nous avons décou­vert à quel point l’his­toire de la Russie trouve un écho à Nice.

Comme la plu­part des Français, nous pen­sons que la pré­sence des Russes à Nice date de la révo­lu­tion bol­ché­vique de 1917, et de la fuite de l’a­ris­to­cra­tie, dite « Russes blancs », vers Nice. C’est en fait bien plus loin­tain encore.

Le cime­tière russe de Nice fut amé­na­gé sur une par­celle ache­tée par la Russie en 1867 sur la col­line de Caucade, à une époque où la colo­nie russe était déjà impor­tante sur la Côte d’Azur. Pourquoi donc ? À cause du cli­mat, tout simplement !

Au milieu du XIXe siècle, la tuber­cu­lose fait des ravages en Europe. À cette époque le taux de mor­ta­li­té dans le monde était esti­mé à 7 mil­lions de per­sonnes par an, avec 50 mil­lions de per­sonnes ouver­te­ment infec­tées. C’est l’é­poque de la construc­tion de nom­breux sana­to­riums en alti­tude pour la qua­li­té de l’air. Nice répon­dait à tous les cri­tères qui per­met­taient d’a­pai­ser la mala­die grâce à son cli­mat enso­leillé qua­si­ment toute l’an­née. L’Europe nan­tie du nord venait se soi­gner sur le pour­tour médi­ter­ra­néen, et notam­ment à Nice. Les Anglais ont don­né leur nom à la « Promenade des Anglais » et à la « French Riviera ». Les Allemands s’y sont ins­tal­lés aus­si, comme par exemple le phi­lo­sophe Friedrich Nietzsche qui a don­né son nom au Chemin de Nietzsche. Nombreux sont les Russes qui se sont ins­tal­lés à Nice à cette époque pour pré­ser­ver leur san­té. Hélas beau­coup mour­raient et la com­mu­nau­té déci­da d’ac­qué­rir un ter­rain pour enter­rer ses com­pa­triotes. Elle acquit un ter­rain, puis un deuxième adja­cent, pour en faire un cime­tière. Aujourd’hui ce ter­rain reste la pro­prié­té pri­vée de la com­mu­nau­té russe de Nice.

Se plai­sant bien ici, les Russes y construi­sirent une cathé­drale ortho­doxe, qui reste encore aujourd’­hui la plus grande cathé­drale ortho­doxe du monde hors de Russie.

Le chan­tier démar­ra en 1903 et la cathé­drale fut inau­gu­rée en décembre 1912.

Quelques années plus tard, pour­chas­sés par les bol­ché­viques, de nom­breux aris­to­crates russes se sont réfu­giés à Nice puis­qu’ils y avaient déjà de longues attaches. Ils ont alors emme­né quan­ti­té de pièces d’art per­son­nelles qui sont tou­jours pré­sen­tées dans cette cathédrale.

La visite du cime­tière se pour­suit, gui­dée par un des­cen­dant de cette aris­to­cra­tie russe, le Prince Wolkonsky qui connait le cime­tière comme sa poche, ne serait-ce que parce-qu’il par­ti­cipe à son entre­tien, avec d’autres béné­voles puisque ce lieu est tou­jours une pro­prié­té privée.

Nous fumes pré­ve­nus dès le départ : ce lieu est tel­le­ment riche d’Histoire que des jour­nées ne suf­fi­raient pas pour en faire le tour. Le guide nous mena à la cha­pelle et à quelques tombes révé­la­trices de la proxi­mi­té entre la Russie et Nice. On trouve ici toutes les strates de l’his­toire russe : la tuber­cu­lose et la révo­lu­tion bol­ché­vique, mais aus­si les dif­fé­rents champs de bataille de la Seconde Guerre Mondiale, puis de la chute de l’URSS. Ce cime­tière est tou­jours « vivant » — si l’on peut s’ex­pri­mer ain­si — car les des­cen­dants de la com­mu­nau­té russe y sont très atta­chés et choi­sissent ce lieu comme celui de leur der­nier repos.

Les défunts s’y trouvent pro­ba­ble­ment très bien, avec une vue impre­nable sur la Baie des Anges. Et le cli­mat ici est tou­jours aus­si clément.