Apprendre par cœur en chantant

Commencez par faire un détour sur la chaîne YouTube Apprendre par cœur avec Hélène Séjournet.

On y trouve le chant de Saint Marc en 8 étapes (à écou­ter comme une véri­table épo­pée à très forte inten­si­té dra­ma­tique), et le « Livret Saint Marc » qui lui est asso­cié (texte, intro­duc­tion sur la méthode et « Livret Pédagogique »), ain­si que quelques extraits.

On y trouve aus­si de nom­breuses vidéos : réci­ta­tifs courts ou péri­copes de plu­sieurs minutes ; ate­liers d’apprentissage ; des­crip­tions de gestes.

Posté très récem­ment : Luc 2, 6–14, « Récit de la nais­sance du Sauveur et annonce aux ber­gers ». C’est le moment de voir cela avec ou sans enfants, de le répé­ter pour l’apprendre, de le chan­ter tous les jours, en atten­dant sa venue…

Cette chaîne vidéo gagne à être connue et pour­rait figu­rer sur les sites paroissiaux.

Contact : apprendreparcoeur95@gmail.com