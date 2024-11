La Gauche toujours en pointe pour di-aboliser la politique

Toute la Gauche réunie — les Communistes, les Verts, les Socialistes et les Insoumis — dans une même cala­mi­té politique.



Tout d’abord ces signataires ont-ils lu le livre de Bardella ?

Sûrement pas, car s’ils l’a­vaient lu, ils n’y auraient trou­vé que de la bouillie Bien Pensante. Nous, nous l’a­vons lu dans sa ver­sion numé­ri­sée qui cir­cule sur la Toile, et nous n’a­vons rien, mais rien, trou­vé qui sus­cite enthou­siasme d’un côté ou réqui­si­toire de l’autre.

Ainsi que nous l’é­cri­vons depuis bien long­temps, Bardella s’est ran­gé du côté du Système

Se mobi­li­ser contre ce livre, est stu­pide. On se demande si les Communistes, les Verts, les Socialistes et les Insoumis sont dés­œu­vrés à ce point pour se déran­ger pour si peu.

Je les invite plu­tôt à se mobi­li­ser pour sou­te­nir le futur gou­ver­ne­ment de Donald Trump aux États-Unis, qui a nom­mé Robert Kennedy Jr, comme ministre de la Santé : « Je suis heu­reux d’an­non­cer que Robert Kennedy Jr devien­dra secré­taire à la Santé. Pendant trop long­temps, les Américains ont souf­fert de l’in­dus­trie ali­men­taire et des labo­ra­toires phar­ma­ceu­tiques, qui ont eu recours à la trom­pe­rie et à la dés­in­for­ma­tion en matière de san­té publique », écrit Donald Trump sur Truth Social.

Donald Trump et Robert Kennedy Jr auront besoin d’un sou­tien de toutes les forces de la Résistance pour lut­ter contre Big Pharma et la mal-bouffe, comme ils l’ont annon­cé à maintes reprises. Ce serait plu­tôt sur ce com­bat qu’il fau­drait s’en­ga­ger.

Dans le livre de Bardella, nous ne trou­vons pas une ligne qui annonce de tels com­bats. Ni même contre l’Otan ou l’Euro. Franchement rien de bien méchant qui jus­ti­fie de se mobiliser.

Le communiqué de la Gauche réunie est un tissu de bêtises

« N’oublions jamais que le FN a été por­té sur les fonts bap­tis­maux par des Waffen-SS et des pro­pa­gan­distes racistes et anti­sé­mites. » C’était en quelle année, déjà ? Là nous attei­gnons les som­mets de la bêtise.

Et si on par­lait de la proxi­mi­té de François Mitterrand avec Pétain ? Mitterrand qui fut quand même pre­mier secré­taire du par­ti socia­liste, oui du par­ti socia­liste aujourd’­hui signa­taire du com­mu­ni­qué. Mitterrand déco­ré de la Francisque(1), ce n’est pas si vieux.

Et si on par­lait aus­si de la col­la­bo­ra­tion des com­mu­nistes fran­çais avec les Nazis pen­dant la deuxième Guerre Mondiale(2) ?

De telles argu­ties ne font que désho­no­rer ceux-euses qui les res­sortent en boucle.

Il est vrai que le RN est une imposture

Il est vrai, comme le dit ce com­mu­ni­qué, que « le RN est une impos­ture » qui leurre les Français depuis 40 ans, depuis que Mitterrand a mis en place sa mar­tin­gale poli­tique(3). Mais bon, ça suf­fit main­te­nant ! C’est quoi, votre pro­gramme à part « tout sauf l’ex­trême droite » ?